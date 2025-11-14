YPF superó los doscientos mil barriles diarios de shale oil, su récord histórico

Representa un notable crecimiento del 82% en la producción no convencional de YPF, que se ubicaba en 110.000 barriles diarios hace menos de dos años, destacó su CEO, Horacio Marín.

14 de Noviembre de 2025 15:22hs

YPF ha alcanzado un récord histórico en su producción de shale oil al superar los 200.000 barriles diarios. El presidente de la compañía, Horacio Marín, fue quien informó sobre este hito productivo. La cifra actual representa un notable crecimiento del 82% en la producción no convencional de YPF, que se ubicaba en 110.000 barriles diarios hace menos de dos años.

Marín destacó que este resultado consolida el liderazgo de YPF en el desarrollo del yacimiento Vaca Muerta. El ejecutivo atribuyó el logro a una transformación operativa profunda. Esta incluyó la integración de tecnología de punta, como el Centro de Inteligencia en Tiempo Real, inteligencia artificial y herramientas de análisis predictivo. Además, se mencionaron metodologías de mejora continua como el proyecto Toyota Well.

El presidente de la petrolera reconoció el trabajo del equipo de Upstream por su excelencia operativa y orientación a resultados. En otro orden de temas, Marín también se refirió a la evolución del proyecto Argentina GNL, la iniciativa de exportación de gas shale de Vaca Muerta mediante barcos licuefactores en la costa de Río Negro.

Marín confirmó que el proyecto Argentina GNL "es una realidad" y destacó el acuerdo firmado con ADNOC en Emiratos Árabes. La adhesión de ADNOC, la cuarta petrolera mundial, en sociedad con Eni, impulsará esta iniciativa. El proyecto prevé una capacidad de 12 millones de toneladas de GNL por año, estimando una generación de 200.000 millones de dólares en exportaciones durante 20 años, lo que se traduce en 10.000 millones de dólares anuales.