Scioli se reunió con el sector privado para seguir impulsado el turismo en todo el país

14 de Noviembre de 2025 12:59hs

Por Ricardo Seronero

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, recibió en su despacho a Detlef Braun, miembro del consejo Ejecutivo de Messe Frankfurt, y a Fernando Gorbarán, CEO local de la empresa, para diagramar una agenda de trabajo orientada a incrementar la realización de ferias, congresos y otros eventos de convocatoria mundial en nuestro país.

En ese contexto, Scioli destacó las acciones impulsadas por el Gobierno nacional para impulsar el turismo interno: “Estamos promoviendo promociones bancarias con cuotas sin interés, descuentos en agencias de viaje y beneficios en transporte a través de Trenes Argentinos y Aerolíneas Argentinas, además de promociones especiales en estaciones de servicio YPF”, señaló.

“La Argentina ofrece estabilidad económica, seguridad y un marco jurídico que garantiza las políticas implementadas por el presidente Javier Milei, quien siempre señaló que el turismo es una actividad estratégica para la recuperación económica de la Argentina”, subrayó el Secretario.

Scioli también se reunió con la presidenta de la Cámara Argentina de Turismo, Laura Teruel, y los equipos de trabajo de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, para planificar las acciones de promoción del próximo fin de semana largo -21 al 24 de noviembre- y el fin de semana del 6 al 8 de diciembre, con el propósito de activar el consumo interno y aumentar el turismo receptivo para la próxima temporada de verano.

En ese marco, Teruel también planteó el apoyo de todo el sector para la modernización laboral y la reforma fiscal previstas por el presidente Milei, “que darán mayor competitividad a la industria del turismo”.

Promociones y descuentos con el Banco Nación

• Agencias de viajes: descuentos y beneficios con 6, 9 y 12 cuotas sin interés.

• Alojamiento (hoteles y hosterías): 10 por ciento de descuento sin tope de reintegro y hasta 6 cuotas sin interés. También están disponibles en 9 y 12 cuotas sin interés a través de la billetera virtual MODO BNA+.

• Gastronomía: 20 por ciento de descuento con tope de 10.000 pesos por compra, a través de MODO BNA+.

Aerolíneas Argentinas

La empresa Aerolíneas Argentinas ofrecerá financiamiento con diversos bancos (hasta hasta 18 cuotas, según la entidad).

YPF

Descuentos en las estaciones de servicio de la empresa.



