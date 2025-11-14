Mundial Sub17: Argentina cayó por penales ante México

En un vibrante desarrollo, Argentina comenzó ganando, pero México lo dio vuelta y los chicos de Placente empataron en el final. En la tanda de penales, el arquero mexicano atajó el primero de Argentina y luego sus compañeros concretaron todas sus chances.

14 de Noviembre de 2025 14:42hs

La Selección Argentina Sub-17 fue eliminada del Mundial en los 16vos. de final, la primera ronda de eliminación directa del torneo. El equipo dirigido por Diego Placente, que había avanzado como el mejor de su fase de grupos, cayó ante México en una tensa definición por penales. El marcador final de la tanda fue 5-4 a favor de los aztecas.

El partido finalizó empatado 2-2. Argentina abrió el marcador a los 8 minutos del primer tiempo con un gol de Ramiro Tulián. Sin embargo, en el inicio del segundo tiempo, México logró revertir el resultado gracias a un doblete de Luis Gamboa, poniendo el partido 2-1 a su favor.

La Albiceleste forzó la definición por penales gracias a una reacción tardía. El defensor Fernando Closter anotó el gol del empate 2-2 a los 43 minutos de la segunda mitad. A pesar de la remontada, Argentina falló una ejecución en la tanda. Gastón Bouhier vio su remate atajado por el arquero mexicano Santiago López.

México logró el pase a octavos de final con el quinto y último penal anotado por el propio López. El seleccionado azteca, bicampeón de la categoría (2005 y 2011), seguirá en carrera y se enfrentará a Portugal en la próxima fase. Argentina, por su parte, nunca ha conseguido el título mundial Sub-17 y finaliza su participación.