La Rioja presentó la guía de recomendaciones para la gestión de calidad turística para artesanos

En el marco del Día Internacional de la Calidad, la Secretaría de Turismo del Gobierno de La Rioja realizó la presentación de esta Guía, una herramienta clave destinada a fortalecer el trabajo del sector artesanal y potenciar su integración con la actividad turística.
14 de Noviembre de 2025 15:16hs
La Rioja presentó la guía de recomendaciones para la gestión de calidad turística para artesanos
Por Ricardo Seronero 

La guía tiene como objetivo brindar orientación práctica a los artesanos y artesanas para mejorar la exposición, promoción y comercialización de sus productos, poniendo en valor su rol como transmisores de la identidad y la cultura riojana. La misma se encuentra publicada en https://turismo.larioja.gob.ar/sistemadecalidad/

Distinciones Sello ArtesanAR

Durante la jornada se realizó, además, la entrega de distinciones del Sello Artesanar a ocho artesanos y artesanas de la Capital, quienes recibieron este reconocimiento tras haber completado durante el año pasado el proceso de capacitación y cumplir con los requisitos establecidos por el programa.

Se trata de un reconocimiento a su labor, quienes a través de su creatividad, dedicación y saberes ancestrales, contribuyen a consolidar una oferta turística basada en la autenticidad, la identidad y la calidad.

Fueron distinguidos: Maricel Andrada, Epifanía Nuñez, Laura González (Ensamble), Patrocinia Caballero (Awax), Amalia Pizarro (Corazones de Lana) Paulo Sinamhon (Sinamohn Arte y Diseño), María Chanampa (Cadejo), Facundo Corzo (RFyA artesanía en algarrobo de madera).

El acto contó con la presencia la secretaria de Culturas, Patricia Herrera y el secretario de Turismo de La Rioja, José Rosa quienes destacaron la importancia de continuar trabajando articuladamente, acompañando al sector artesanal como pilar fundamental del desarrollo turístico y cultural de la provincia.


