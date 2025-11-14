Coimas en ANDIS: citaron a indagatoria a Spanguolo y a otras 14 personas

Entre los convocados figuran exfuncionarios y representantes del sector privado vinculados a droguerías y proveedores de medicamentos de alto costo.

14 de Noviembre de 2025 17:43hs

El fiscal federal Franco Picardi ha citado a indagatoria a Diego Spagnuolo y a 14 personas más en el marco de la investigación sobre presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Entre los convocados figuran exfuncionarios y representantes del sector privado vinculados a droguerías y proveedores de medicamentos de alto costo.

La Justicia analiza la existencia de una organización delictiva dedicada al direccionamiento de compras, la aplicación de sobreprecios y el pago de sobornos a funcionarios públicos. Estos delitos habrían perjudicado a la administración pública y al Programa Incluir Salud, destinado a personas con discapacidad y otros sectores vulnerables que carecen de cobertura médica.

El abogado de Spagnuolo, Mauricio D’Alessandro, presentó un escrito en el que negó la autenticidad de los audios involucrados en la causa, sugiriendo que podrían haberse generado con inteligencia artificial. Spagnuolo afirmó no reconocer su voz en las grabaciones, en las que se le atribuyen comentarios sobre un esquema de retornos del 3% en compras de medicamentos.

Según trascendió de la investigación, existiría más material audiovisual que implicaría directamente a Spagnuolo. Además, se señaló a Daniel Garbellini, quien habría operado un sistema paralelo para solicitar sobornos dentro de la ANDIS