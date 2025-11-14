Argentina venció 2 a 0 a Angola con tantos de Lautaro y Messi

El primer tiempo mostró al combinado local intentando imponerse con presión física, pero las jugadas más claras fueron para la albiceleste. En el complemento, el ritmo de juego disminuyó, aunque el tramo final trajo más acción, y el tanto del Diez.

14 de Noviembre de 2025 15:31hs

La Selección Argentina puso punto final a su calendario 2025 con una victoria. En su único partido disputado en la fecha FIFA de noviembre, la Albiceleste se impuso por 2 a 0 sobre Angola en un amistoso internacional celebrado en Luanda. Los goles que aseguraron el triunfo del equipo dirigido por Lionel Scaloni fueron anotados por Lautaro Martínez y Lionel Messi, con un tanto al final de cada tiempo.

El primer tiempo mostró al combinado local intentando imponerse con presión física. Las jugadas más claras fueron de Argentina, que logró abrir la cuenta sobre el cierre de la etapa inicial. Lautaro Martínez anotó el 1 a 0 a los 43 minutos, tras una habilitación de Lionel Messi. Con este festejo, el "Toro" alcanzó los 36 goles con la Selección y desplazó a Hernán Crespo del cuarto lugar en la lista de goleadores históricos.

En el complemento, el ritmo de juego disminuyó, aunque el tramo final trajo más acción. A los 80 minutos de juego, Lautaro Martínez le devolvió la asistencia al capitán. Lionel Messi recibió dentro del área y convirtió el 2 a 0 definitivo. La segunda parte también fue destacada por los debuts de Kevin Mac Allister, Joaquín Panichelli y Gianluca Prestianni.