Un dantesco incendio en un edificio céntrico obligó a 200 personas a evacuar el sitio

13 de Noviembre de 2025 14:17hs

Un incendio de grandes proporciones se desató este jueves por la mañana en la sede de la empresa de seguros Zúrich. El inmueble se encuentra ubicado en el barrio porteño de Retiro, sobre la avenida 9 de Julio y Marcelo T. de Alvear. La intensa columna de humo negro fue visible desde numerosos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. La emergencia forzó la evacuación de aproximadamente 200 personas. No se reportaron heridos ni intoxicados.

El foco del fuego se localizó en la torre de enfriamiento del edificio, situada específicamente en la terraza del piso 12. La estructura del edificio consta de una planta baja y cuatro subsuelos. Tras la extinción del fuego, se inició una inspección del inmueble para determinar posibles daños estructurales. Las causas que originaron el siniestro se mantienen en etapa de investigación.

Bomberos de la Ciudad desplegaron rápidamente un operativo con varias dotaciones en el lugar. El SAME y la Policía porteña brindaron apoyo preventivo para la seguridad de los afectados. Aproximadamente a las 10:30 de la mañana, el personal de Bomberos logró controlar el siniestro. Utilizaron una línea de 45 milímetros para la extinción, sin requerir el traslado de unidades adicionales. El personal fue retirado del edificio de manera ordenada.

El trabajo de los equipos de emergencia obligó a restringir el tránsito en la avenida 9 de Julio y sus accesos. La restricción se mantuvo por más de una hora para facilitar las tareas. El tránsito fue restablecido completamente después de las 11:00, una vez finalizado el operativo de asistencia.