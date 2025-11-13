ONU Turismo estará presente en FIT 2026 con el primer Foro Internacional de Turismo Deportivo

En la 26ª Asamblea General de ONU Turismo en Riad, Arabia Saudita se confirmó la realización del primer Foro Internacional de Turismo Deportivo en la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT). “En FIT 2026 queremos consolidar espacios que reflejen la diversidad y el crecimiento de nuestro sector. El nuevo Foro Internacional de Turismo Deportivo será un punto de encuentro entre el deporte, la actividad turística y las oportunidades de desarrollo que genera el trabajo conjunto entre lo público y lo privado.”, destacó Andrés Deyá, presidente de FIT y de FAEVYT.

13 de Noviembre de 2025 15:20hs

Por Ricardo Seronero

Andrés Deyá, presidente de FIT y de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo – FAEVYT- realizó la presentación en la 45ª Sesión Plenaria de los Miembros Afiliados de ONU Turismo, realizada en el marco de la Asamblea General. La iniciativa fue impulsada en conjunto con la Ciudad de Buenos Aires y busca potenciar a los destinos, operadores y agencias de viajes que impulsan experiencias vinculadas al deporte

Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad y Visit Buenos Aires señaló “El objetivo del foro va a ser fortalecer el trabajo en conjunto entre sectores público y privado para potenciar el posicionamiento de la Ciudad como un destino sede de eventos deportivos. En Buenos Aires estamos convencidos de que el turismo deportivo es una oportunidad no sólo para atraer visitantes internacionales a la Ciudad, sino también para mostrarle al mundo la cultura de nuestro país. Bajo el lema “Turismo deportivo: una fuerza regional y global que transforma destinos”, el encuentro va a constar de paneles, disertaciones y espacios de coworking”.

En ese contexto, ONU Turismo confirmó la designación de Shaikha Al Nasser como nueva Secretaria General, la primera mujer y la persona más joven en ocupar un cargo ejecutivo en toda la ONU, marcando un hecho histórico para el turismo global. “Desde Argentina celebramos el liderazgo de Shaikha Al Nasser y el compromiso de ONU Turismo con una agenda inclusiva, innovadora y sostenible” concluyó Andrés Deyá.

FIT 2026 se realizará del 26 al 29 de septiembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en una edición especial por sus 30 años.

