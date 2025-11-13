Murió una persona por un incendio en un hotel familiar

Otras cuatro personas fueron atendidas por el SAME. El siniestro ocurrió en el hotel Astur, ubicado sobre la Avenida Avellaneda al 371. La víctima fatal fue un hombre de 30 años.

13 de Noviembre de 2025 16:44hs

Una persona murió a causa de un incendio declarado en un hotel familiar en el barrio de Caballito. El siniestro ocurrió en el hotel Astur, ubicado sobre la Avenida Avellaneda al 371. La víctima fatal fue un hombre de 30 años. Las llamas ya fueron controladas y el operativo de emergencia finalizó.

El Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) asistió a cuatro personas adicionales tras el incidente. El titular del SAME, Alberto Crescenti, informó que la víctima fue hallada en una situación en la que no pudo abandonar el hotel. Los médicos constataron su fallecimiento al llegar al lugar, por lo que no hubo margen para la reanimación.

Los pacientes atendidos por inhalación de humo fueron tres hombres de 51, 68 y 76 años, y una mujer de 78 años. El hombre más joven fue trasladado al Hospital Durand por precaución, aunque su estado no revestía gravedad y no presentaba quemaduras. Los otros tres fueron asistidos en el lugar de los hechos.

El foco ígneo se originó en el primer piso del establecimiento. Según el reporte de Bomberos de la Ciudad, el fuego afectó una extensión de 1x1 metros, con 1.50 metros de alto, sobre prendas de vestir. El incendio fue controlado rápidamente con un extintor. Hasta el momento, se desconoce la causa que originó las llamas.