Luis Caputo reconoció que el dólar no puede flotar libremente en la Argentina

Al defender el 'esquema de bandas cambiarias', el ministro de Economía adujo que la persistencia de la alternativa comunista [sic] dificulta la libre flotación del tipo de cambio.

13 de Noviembre de 2025 16:08hs

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el esquema cambiario de bandas implementado por el Gobierno. Caputo explicó que el país no está preparado para la flotación libre de la divisa. El ministro afirmó que resulta imposible flotar libremente debido a la volatilidad política de Argentina. Agregó que la persistencia de la alternativa comunista [sic] dificulta la libre flotación del tipo de cambio.

Caputo señaló que la inestabilidad reciente fue causada por la amenaza de un regreso de la oposición. El ministro recordó que, en abril, tras la salida del cepo, el tipo de cambio flotaba tranquilamente entre las bandas. La situación obligó al Gobierno a realizar un apretón monetario, según sus palabras. Además, el ministro aseguró que la mayoría de los países, y definitivamente ningún país en desarrollo, flota libremente.

Caputo destacó la falta de condiciones estructurales para abandonar las bandas. El mercado de cambios opera actualmente con volúmenes reducidos, según el ministro. Las operaciones diarias oscilan entre 90 millones y 250 millones de dólares. El ministro argumentó que la libre flotación es inviable en un mercado con estas características. Al defender el sistema de bandas, Caputo enfatizó que el techo de la banda está "bien calibrado".

El funcionario justificó la ausencia de un retraso cambiario al indicar que este año habrá exportaciones récord. Caputo sostuvo que el Gobierno busca comprar reservas para mejorar el balance del Banco Central. Insistió en que las compras deben hacerse "de manera inteligente" para no generar inflación ni déficit adicional. El ministro concluyó que el programa de engrosamiento de reservas se logrará con el crecimiento económico.