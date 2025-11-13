La industria superó el 60% de capacidad instalada por primera vez en 10 meses, pero aún por debajo de 2024

No obstante, el dato de septiembre representó la tercera caída consecutiva en términos interanuales, incluso comparándolo con el derrumbe catastrófico de 2024.

13 de Noviembre de 2025 18:28hs

La industria nacional utilizó el 61,1% de su capacidad instalada en el mes de septiembre, según informó este jueves el INDEC. Con este registro, el uso de la capacidad instalada superó el 60% por primera vez en diez meses. No obstante, el dato de septiembre representó la tercera caída consecutiva en términos interanuales.

El nivel de utilización de la capacidad instalada fue del 62,2% en septiembre del año pasado. La cifra de agosto de este año había sido inferior, alcanzando el 59,4%. Por su parte, el Índice de Producción Industrial (IPI) registró una contracción del 0,1% mensual en septiembre, acumulando un retroceso del 3,6% desde el mes de mayo.

Los bloques sectoriales con la mayor incidencia negativa fueron los productos de caucho y plástico. Este rubro cayó del 49,9% al 42,9% de utilización. En segundo lugar, se destacó el sector de productos textiles, el cual sufrió un derrumbe superior a los catorce puntos porcentuales, situándose en el 37,1%.

En contraste, los sectores con mayor uso de la capacidad instalada en septiembre fueron la refinación del petróleo, que alcanzó el 88,9%. Le siguieron las industrias metálicas básicas con 70,4% y los productos alimenticios y bebidas con un 69,2%. Otros bloques por encima del nivel general fueron papel y cartón (65,0%) y sustancias y productos químicos (63,7%).