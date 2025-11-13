Juicio por la causa cuadernos: Cristina Fernández denunció ”persecución política con métodos propios de las dictaduras”

La presidenta del Partido Justicialista concentró su denuncia en el trato que recibió Víctor Manzanares, excontador de los Kirchner y partícipe del proceso como imputado colaborador y denunció "torturas" para forzarlos en sus declaraciones.

13 de Noviembre de 2025 12:59hs

Una semana después de iniciado el juicio por la causa Cuadernos, Cristina Fernández de Kirchner emitió fuertes declaraciones. La expresidenta y otras 86 personas son juzgadas por la adjudicación de obra pública entre 2003 y 2015. Fernández de Kirchner advirtió este jueves que el proceso constituye "persecución política con métodos propios de las dictaduras". La exmandataria afirmó que el caso ha superado la instancia de lawfare.

La presidenta del Partido Justicialista concentró su denuncia en el trato que recibió Víctor Manzanares, excontador de los Kirchner y partícipe del proceso como imputado colaborador. Fernández de Kirchner propuso llamar a quienes declaran bajo esta condición "extorsionados". Subrayó que algunos de ellos "fueron torturados". Relató que Manzanares fue aislado en una celda sin ventanas, filmado constantemente y sometido a un reflector encendido durante las veinticuatro horas del día. Calificó este trato como "tortura blanca", un método diseñado para "quebrar la mente sin dejar marcas visibles".

La exvicepresidenta aseguró que estas acciones estuvieron amparadas por el "bestiario judicial del macrismo". Acusó a jueces y fiscales de estar al servicio del poder económico para perseguir a la oposición. Además, identificó al fiscal Carlos Stornelli como el autor del guion que se desarrolla en el juicio. Fernández de Kirchner cuestionó la reapertura acelerada de la causa. Afirmó que esta constituye una "agenda judicial para la distracción" de los problemas económicos, mientras la inflación crece.

En su mensaje, la exmandataria también criticó el endeudamiento externo del país. Se refirió a las recientes declaraciones de Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos. Bessent reconoció que prestar dinero a Javier Milei fue un "gran negocio" para el país norteamericano. Fernández de Kirchner concluyó que este tipo de operaciones "no es economía: es colonialismo financiero con cómplices locales".