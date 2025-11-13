Juicio a Makintach: la Fiscalía pidió su destitución

En el inicio de los alegatos, Analía Duartey, representante de la Procuración bonaerense, acusó a la suspendida jueza de haber mentido, actuado con parcialidad y abusado de su poder.

13 de Noviembre de 2025 14:33hs

El jury de enjuiciamiento contra la jueza Julieta Makintach, suspendida por su desempeño en el juicio por la muerte de Diego Maradona, ingresó este jueves en su etapa definitoria. La Fiscalía solicitó la destitución de la magistrada. La representante de la Procuración bonaerense acusó a Makintach de haber mentido, actuado con parcialidad y abusado de su poder. Estas declaraciones marcaron el inicio de los alegatos finales.

La fiscal Analía Duartey sostuvo que la magistrada juró que no existía un documental. La Fiscalía argumentó que Makintach y la productora ya tenían seis títulos de capítulos para marzo. Duartey afirmó que la filmación se encontraba en un proceso de venta valorado en $800.000. La fiscal concluyó que la jueza perdió las condiciones constitucionales para ejercer la magistratura. La petición final fue la destitución.

El alegato de la acusación siguió a la declaración del último testigo de la defensa, Jorge Barrera. Barrera, exalumno de Makintach, la conoció en 2006 durante una maestría. Por otro lado, Guillermo Sagues, representante del Colegio de Abogados de San Isidro, contradijo la defensa. Sagues calificó el suceso de "vergüenza". Darío Saldaño expuso por el equipo defensor.

La anomalía por la filmación derivó en la suspensión de la jueza. También causó la anulación de lo actuado en el juicio por el fallecimiento de Maradona. El nuevo juicio de la causa se reanudará en marzo de 2026. Los conjueces disponen ahora de cinco días corridos para deliberar. El fallo final podría conocerse el próximo martes 18 de noviembre.