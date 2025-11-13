Estados Unidos anunció un acuerdo comercial con la Argentina

En materia de apertura de mercados, Argentina otorgará acceso preferencial a exportaciones estadounidenses de varios rubros. Estos incluyen medicamentos, maquinaria, productos químicos, dispositivos médicos y tecnología de la información.

13 de Noviembre de 2025 18:34hs

Estados Unidos anunció este jueves la tarde la concreción de un esperado acuerdo comercial con Argentina. El entendimiento fue comunicado mediante una publicación oficial de la Casa Blanca, que detalló los puntos fundamentales de la negociación bilateral.

El comunicado oficial enumeró las áreas clave que abarca el acuerdo. Estas incluyen la revisión de aranceles, la eliminación de barreras no arancelarias, normas de evaluación de la conformidad y propiedad intelectual. Además, se aborda el acceso a los mercados agrícolas, el comercio digital, y aspectos de trabajo y medio ambiente. También se incluyeron temas como empresas estatales, subvenciones y la alineación en materia de seguridad económica.

La Casa Blanca explicó que el objetivo central del Marco de Cooperación es fortalecer la alianza económica y buscar un equilibrio entre ambos países. Este Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos busca impulsar el crecimiento de largo plazo. El Gobierno de Donald Trump señaló que el resultado se fundamenta en los valores compartidos y en las medidas que Argentina ya ha implementado para modernizar su régimen de comercio y sus condiciones de inversión.

En materia de apertura de mercados, Argentina otorgará acceso preferencial a exportaciones estadounidenses de varios rubros. Estos incluyen medicamentos, maquinaria, productos químicos, dispositivos médicos y tecnología de la información. La reciprocidad implica que Estados Unidos eliminará aranceles sobre ciertos recursos naturales y artículos no patentados. Ambos países se comprometieron además a mejorar las condiciones bilaterales para el comercio de carne vacuna.

Un punto relevante es la eliminación de barreras no arancelarias. Argentina se comprometió a suprimir formalidades consulares para las importaciones estadounidenses, además de eliminar de manera gradual el impuesto estadístico aplicado a dichos bienes. Adicionalmente, el país facilitará el ingreso de productos que cumplan con las normas técnicas de EE. UU. o los estándares internacionales en sectores clave, como el automotriz.