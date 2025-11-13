El FMI volvió a acuciar al Gobierno argentino para que acumule reservas

La vocera del organismo, Julie Kozack, consideró prematuro evaluar el impacto del swap estadounidense en las metas de reservas, aunque volvió a destacar la baja de la inflación anual a niveles de hace una década.

El Fondo Monetario Internacional reconoció la asistencia financiera de Estados Unidos a Argentina. Sin embargo, la vocera del organismo, Julie Kozack, consideró prematuro evaluar el impacto del swap estadounidense en las metas de reservas. La entidad insistió en la necesidad de acelerar los esfuerzos argentinos para la acumulación de activos. Esta declaración se realizó durante una conferencia de prensa en Washington.

Kozack destacó la drástica disminución de la inflación anual en Argentina. La portavoz reportó una caída desde cifras de tres dígitos registradas el año pasado hasta ubicarse cerca del 30% en septiembre. Además, el FMI celebró el impacto limitado de los recientes movimientos del tipo de cambio. Este resultado se atribuyó a la implementación de políticas fiscales y monetarias estrictas.

Respecto del swap de 20 mil millones de dólares pactado con el Tesoro de Estados Unidos, Kozack no confirmó el cumplimiento futuro de la meta de fondos del Banco Central. El organismo multilateral enfatizó la necesidad de intensificar la acumulación de reservas. Este proceso es vital para gestionar la volatilidad y fortalecer la confianza del mercado.

La vocera del Fondo aseguró que la mejora reciente en las condiciones del mercado ofrece una oportunidad. Esta ventana temporal permite a las autoridades fortalecer las políticas macroeconómicas y consolidar la estabilidad. El apoyo financiero de Estados Unidos complementa el programa vigente con el FMI. La entidad considera que este acuerdo bilateral refuerza los objetivos de reforma locales.