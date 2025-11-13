Autorizan a operar servicios internacionales a Azul Linhas Aéreas Brasileiras

Se comunicó la medida a la ANAC, formalizando la incorporación de la aerolínea al mercado de transporte aéreo de carga y correo en Argentina.

13 de Noviembre de 2025 16:47hs

El Gobierno nacional autorizó a la empresa brasileña Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. Sucursal Argentina a operar servicios aéreos internacionales. La habilitación incluye la explotación de vuelos regulares y no regulares, tanto de carga como de correo. La medida se formalizó mediante la Disposición 39/2025.

La Disposición fue publicada este jueves en el Boletín Oficial, llevando la firma del subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Adrián Gómez. Esta decisión se ampara en el Acuerdo sobre Transportes Aéreos Regulares entre Argentina y Brasil, firmado originalmente en 1948 y aprobado por la Ley 13.920.

La compañía brasileña presentó la solicitud para operar los servicios. Dicha propuesta se ajusta al marco bilateral que rige las relaciones aerocomerciales entre ambas naciones. Brasil designó a Azul Linhas Aéreas para realizar vuelos regulares y no regulares hacia territorio argentino.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Dirección Nacional de Transporte Aéreo emitieron dictámenes favorables. La norma instruyó la notificación oficial a la empresa. También se comunicó la medida a la ANAC, formalizando la incorporación de la aerolínea al mercado de transporte aéreo de carga y correo en Argentina.