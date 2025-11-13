Alumnos de sexto grado y sus progenitores agredieron a docentes de un colegio, y la directora debió ser internada

Los hechos se desencadenaron el miércoles durante el segundo recreo, tras una feroz pelea entre tres estudiantes de sexto grado.

13 de Noviembre de 2025 16:15hs

En un nuevo ejemplo del salvajismo que cunde crecientemente en la sociedad argentina, padres de alumnos de sexto grado y sus hijos atacaron a docentes y directivos de la Escuela Primaria N°80 de La Plata. El violento episodio culminó con la directora del establecimiento hospitalizada con politraumatismos. La agresión ocurrió dentro de la escuela, ubicada en el barrio Savoia de la localidad de City Bell, en la provincia de Buenos Aires.

Los hechos se desencadenaron el miércoles durante el segundo recreo, tras una pelea entre tres estudiantes de sexto grado. El personal de la escuela no pudo separar a los menores debido al alto nivel de violencia de la disputa. Auxiliares y maestros recibieron golpes mientras intentaban calmar a los alumnos. Las autoridades convocaron a los padres de los estudiantes para que los retiraran de la institución.

Los adultos, al llegar, se sumaron a la agresión contra el personal directivo y docente. Los atacantes golpearon a las víctimas con puñetazos y patadas. La directora sufrió una patada en la pierna que le provocó una herida sangrante y debió ser trasladada a un centro hospitalario. La comunidad educativa informó que un incidente similar entre alumnos había ocurrido dos semanas antes.

A raíz del episodio, las autoridades escolares dispusieron la suspensión de las clases. El establecimiento permaneció custodiado por un móvil policial durante la jornada del jueves. La comunidad educativa alertó sobre la necesidad de contar con garantías de seguridad para poder retomar la actividad habitual. Pese a la situación, algunos padres reclamaron la inmediata reapertura de la escuela.