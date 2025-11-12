Para no ser pobre, una familia tipo en CABA necesitó ingresos de más de $ 2 millones en octubre

Al sumar el costo de un alquiler, la cifra requerida superó la barrera de los $3.000.000 mensuales. Para no caer bajo la línea de pobreza, el ingreso mínimo establecido superó los $1.279.205, mientras que para evitar la indigencia, el valor fue de $687.366, según el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

12 de Noviembre de 2025 16:22hs

En octubre, una familia tipo (compuesta por cuatro miembros) requirió ingresos superiores a los $2.036.155 mensuales para ser considerada de clase media en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un cálculo que excluye los gastos de alquiler de vivienda. Para no caer bajo la línea de pobreza, el ingreso mínimo establecido superó los $1.279.205, mientras que para evitar la indigencia, el valor fue de $687.366. Los grupos sociales que percibieron ingresos entre la línea de pobreza y el umbral de clase media quedaron definidos como sectores vulnerables o clase media frágil, según las estadísticas del Instituto de Estadística y Censos de CABA.

El factor de la vivienda modifica sustancialmente estos requisitos económicos. Al sumar el costo de un alquiler, la cifra requerida para alcanzar la clase media superó la barrera de los $3.000.000 mensuales. La incidencia del mercado inmobiliario es elevada: los valores promedio de alquiler en el tercer trimestre alcanzaron los $618.452 para un departamento de dos ambientes y los $939.565 para uno de tres. Bajo este escenario, una familia tipo inquilina necesitó ingresos por encima de los $3.000.000 para ser clasificada como de clase media, en un contexto donde se estima que el 35% de los hogares porteños son inquilinos.

La aceleración de los precios impactó tanto en la Canasta Básica Total (CBT) de pobreza como en la Canasta Básica Alimentaria (CBA) de indigencia. Ambas canastas registraron un aumento mensual del 1,9% entre septiembre y octubre. Consecuentemente, la CBT ascendió a $1.279.205, acumulando un alza interanual del 25,9%, mientras que la CBA se ubicó en $687.366, con una variación interanual del 24,9%. Las subidas de precios en octubre fueron impulsadas principalmente por el rubro Bienes (2,2%), con aumentos destacados en alimentos (como frutas, panificados, aceites y carnes) y combustibles.

En cuanto a los Servicios (2,1%), los incrementos más significativos provinieron de restaurantes, alquileres y gastos comunes de vivienda, seguidos por las cuotas de medicina prepaga, colegios privados y paquetes turísticos. Este panorama de ingresos y precios explica la dinámica poblacional reciente: en el segundo trimestre, la pobreza alcanzó al 21,1% de los habitantes de CABA (unas 650.000 personas), un aumento respecto al trimestre anterior. Simultáneamente, el sector de la clase media se ha reducido del 54% a cerca del 45% de la población porteña, evidenciando una pérdida de peso en la pirámide socioeconómica de la Ciudad.