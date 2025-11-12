Misiones celebró el Cataratas Day 2025 con una jornada de trabajo, turismo y orgullo misionero

La provincia conmemoró el 14° aniversario de la consagración de las Cataratas del Iguazú como una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo, con una propuesta que combinó rondas de negocios, acciones promocionales y actividades que pusieron en valor al turismo como motor de empleo, desarrollo y crecimiento para la tierra colorada. El ministro de Turismo, José María Arrúa, subrayó el valor simbólico y productivo del evento y afirmó que “El Cataratas Day es una oportunidad para visibilizar el trabajo que se realiza durante todo el año".

12 de Noviembre de 2025 15:36hs

Por Ricardo Seronero

Cada 11 de noviembre, el Cataratas Day invita a celebrar la belleza y la fuerza de una de las maravillas naturales más imponentes del mundo. La fecha, además, coincide con el Día Provincial del Turismo, reafirmando la importancia de una actividad que genera trabajo, dinamiza la economía y fortalece la identidad de la provincia.

La jornada comenzó con la Segunda Ronda de Negocios +Mercado del Sector Hotelero y Gastronómico, un espacio que reunió a empresarios, emprendedores, proveedores, agencias y operadores de toda la región. El encuentro permitió potenciar vínculos comerciales, generar nuevas oportunidades y fomentar la articulación público-privada como base del desarrollo turístico sostenible.

En la ocasión, el gobernador Hugo Passalacqua destacó el valor de estos espacios de integración, expresando que “este encuentro une a quienes producen con quienes hacen del turismo y la gastronomía misionera una experiencia única para cada visitante. Después del éxito de la primera edición, la iniciativa crece en empresas, productos y oportunidades, fortaleciendo el trabajo conjunto que impulsa nuestra economía local. Cuando los proveedores, los emprendedores y el sector turístico se conectan, se potencia lo mejor que tenemos: la identidad misionera”.

En el marco de las celebraciones, también se llevó adelante una agenda de actividades promocionales en el Parque Nacional Iguazú, con sorteos, descuentos y experiencias destinadas a los turistas que visitaron la maravilla natural.

Por su parte, el ministro de Turismo, José María Arrúa, subrayó el valor simbólico y productivo del evento. “El Cataratas Day es una oportunidad para visibilizar el trabajo que se realiza durante todo el año. En este tiempo, Iguazú se consolidó como un ícono mundial, un lugar que la gente sueña con conocer. Pero además, esta jornada muestra la cadena productiva del turismo, con mano de obra genuina, inversiones y rondas de negocios que generan un movimiento económico real en Iguazú y en toda la provincia”.

Otra actividad fue la reunión de la comisión del Visit Misiones, que se convocó para trabajar sobre las proyecciones internacionales del destino, del vuelo Lima - Iguazú y su impacto turístico, y de las estrategias conjuntas a implementar entre los diferentes actores y como marca institucional de cara al 2026.

Durante el día, las autoridades también recorrieron las obras del nuevo Hotel Marriot Iguazú, un proyecto que representa una importante inversión privada y que generará más empleo local, fortaleciendo la infraestructura turística del destino.

Con una mirada que integra sostenibilidad, desarrollo y trabajo, Misiones celebró el Cataratas Day 2025 reafirmando el papel del turismo como eje estratégico de crecimiento, orgullo colectivo y proyección internacional, teniendo en cuenta que en cada visitante que llega, en cada experiencia compartida y en cada emprendimiento que crece, late lo más profundo de la identidad misionera.

Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 15 hs por AM 590 Radio Continental. Seguinos IG: @sentiargentinaok