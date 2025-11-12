Llega la Fiesta del Inmigrante en Embajador Martini, que cumple un cuarto de siglo

El sábado 22 de noviembre en la Plazoleta de Los Primeros Pobladores, se iniciarán las actividades con desfiles de autos antiguos y carrozas. Luego habrá shows musicales y baile. Es la 25° edición de una actividad que ahora iniciará el camino para ser Fiesta Provincial. El secretario de Turismo provincial Saúl Echeveste destacó que “esta es una fiesta municipal que lleva muchos años de trabajo y tiene como significado rescatar a hombres y mujeres que han forjado la historia de la localidad de Embajador Martini y de La Pampa misma”.

12 de Noviembre de 2025 15:40hs

Por Ricardo Seronero

En la Secretaría de Turismo de la provincia de La Pampa, se hizo el anuncio de una nueva edición de la Fiesta del Inmigrante en Embajador Martini. Estuvieron presentes el titular del organismo, Saúl Echeveste, el secretario de Cultura, Pablo Lucero, el intendente de Embajador Martini, Ariel Bogino, y la directora de Desarrollo y Oferta Turística, Florencia Stefanazzi.

Echeveste destacó que “esta es una fiesta municipal que lleva muchos años de trabajo y tiene como significado rescatar a hombres y mujeres que han forjado la historia de la localidad de Embajador Martini y de La Pampa misma”. También hizo referencia al acompañamiento permanente que ofrece la Secretaría de Turismo para potenciar este tipo de actividades. "Creo que es una oportunidad para poder provincializar una Fiesta que lleva muchos años”.

El secretario de Cultura, Pablo Lucero, detalló que “estábamos hablando sobre la necesidad de provincializar la Fiesta y empezar ya el trámite como para que forme parte de nuestro gran catálogo de fiestas provinciales, se lo merece y creo que es momento de ir por ese reconocimiento”.

“Nos interesa muchísimo que ese tipo de disciplinas artísticas sucedan y se promuevan en las localidades, así que los felicitamos también por eso y por la organización de la Fiestam los artistas y esa apuesta permanente a todo lo que sucede alrededor de una fiesta en la localidad y en los alrededores de la economía en la producción y el consumo”, concluyó Lucero.

El jefe comunal del Embajador Martini, Ariel Bogino, resaltó su agradecimiento por la invitación. "Nuestras localidades del norte son pequeñas, pero tienen un corazón grande y que el Gobierno provincial nos ayuda a concretar este evento y difundirlo es muy importante. Se trata de una Fiesta que ya tiene 25 años de trayectoria", señaló.

"Es una fiesta muy linda donde se compromete todo Embajador Martini a trabajar, de hecho anoche estuvimos reunidos para ultimar los detalles. Pero hace tres meses que venimos trabajando intensamente para que todo salga muy bien. Las actividades comienzan con un desfile de todas las colectividades, y este año se le van a agregar los autos antiguos. Luego pasarán los bomberos, salud pública y la policía. Para cerrar los desfiles estarán los gauchos con sus tropillas”, dijo.

"De ahí pasamos al escenario, donde habrá bailes de todas las colectividades. Después tenemos al grupo local Sin Identidad, Super Ban, y el grupo El Entrevero. En cuanto a la gastronomía, cada stand tiene sus comidas típicas de la época, cuando llegaron los primeros inmigrantes. Esta Fiesta comenzó allá por el año 2000 y cumple 25 años, arrancaron nuestros padres y hoy muchos de ellos ya no están. Fue un grupo de gente que se propuso hacer una fiesta en honor a todos nuestros abuelos italianos, gallegos, etc. y nos propusimos continuarla”, finalizó.



