La inflación de octubre fue del 2,3%, según el Indec

Ocurre tras el 2,1% medido en septiembre, 1,9% en agosto y 1,6% en junio. El acumulado en los primeros 10 meses de 2025 es del 24,8%. La variación interanual se ubicó en el 31,3%.

12 de Noviembre de 2025 16:35hs

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre alcanzó el 2,3%, según el informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) este miércoles. Con este resultado, el indicador acumuló una variación del 24,8% durante los primeros diez meses de 2025. La variación interanual registrada en el décimo mes del año se ubicó en el 31,3%. Estas cifras superaron la estimación del Banco Central, cuyo Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) había proyectado una inflación del 2,2% para el mismo período.

El informe de octubre marcó la segunda vez consecutiva que el índice de precios a nivel nacional superó la barrera del 2%, después de haber alcanzado el 2,1% en septiembre. Esta aceleración contrasta con los meses previos, cuando la variación había sido más moderada: 1,5% en mayo, 1,6% en junio y 1,9% tanto en julio como en agosto. El IPC de octubre se convirtió, además, en el primer dato inflacionario que se difunde tras las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

Al analizar las divisiones, el Transporte fue el rubro que experimentó el mayor incremento mensual, con un alza del 3,5%. Le siguió la división de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que aumentó un 2,8%. En contraste, las menores variaciones se observaron en dos categorías: Equipamiento y mantenimiento del hogar, y Recreación y cultura. Ambos segmentos registraron un incremento mensual idéntico, con una suba del 1,6% en octubre.

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires sirvió de referencia previa al dato nacional, arrojando una aceleración de precios del 2,2% en octubre. A nivel porteño, la variación acumulada durante 2025 se situó en el 25,3%. Además, el indicador interanual en la capital se ubicó en el 33,6%, ligeramente por encima del índice nacional. En la Ciudad, los rubros con mayor influencia en el aumento de precios fueron Seguros y servicios financieros.