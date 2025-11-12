El 31% de los hogares con menores debe saltearse comidas

El 46% de los hogares está endeudado. Familias de clase media dejaron de pagar servicios, cambiaron a sus hijos de escuela o dejaron sus prepagas. Además, el bullying escolar adolescente subió el 25% al 41% en un año, y uno de cada tres adolescentes apostó online el mes pasado.

12 de Noviembre de 2025 16:03hs

UNICEF Argentina informó que el 31% de los hogares con niños y adolescentes no logra cubrir sus gastos básicos. Este dato proviene de la novena Encuesta Rápida realizada desde 2020, donde se observa una mejora respecto al 48% reportado en 2024. Sin embargo, más de dos millones de familias con menores aún cuentan con ingresos insuficientes.

El estudio abarcó 1.342 hogares representativos a nivel nacional. Destacó que los sectores más vulnerables percibieron cierto alivio gracias a políticas públicas como la Asignación Universal por Hijo y la Prestación Alimentar. Además, se evidenció una disminución del porcentaje de hogares que debieron reducir comidas, que pasó del 52% al 30%. No obstante, uno de cada tres todavía enfrenta dificultades para adquirir alimentos.

La encuesta también mostró un aumento en las deudas familiares. El 46% de los hogares está endeudado, ya sea con bancos, tarjetas de crédito, préstamos informales o billeteras virtuales. Entre las familias de clase media, algunas dejaron de pagar servicios, cambiaron a sus hijos de escuela o abandonaron servicios de medicina prepaga por motivos económicos.

Los adolescentes enfrentan problemas específicos como el aumento del bullying escolar, que subió del 25% al 41% en un año. Uno de cada tres apostó dinero en línea el mes pasado. Todo el cuadro describe perfectamente una situación de descalabro económico, social y de disolución moral que no se detiene.