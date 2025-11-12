Demócratas divulgan mails que muestran contactos entre Trump y Epstein, mucho después de lo admitido por el magnate

El presidente estadounidense había declarado que se distanció del empresario condenado por tráfico sexual de menores en 2008, pero correos de 2011 y 2019 lo comprometen. En uno de ellos, Epstein afirma que una víctima "pasó horas en mi casa con él".

12 de Noviembre de 2025 16:54hs

Demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron este miércoles correos electrónicos de Jeffrey Epstein. Los mensajes implican a Donald Trump con víctimas del condenado traficante sexual. Los e-mails sugieren que el presidente de Estados Unidos estaba al tanto de los abusos de Epstein, contradiciendo sus declaraciones públicas previas. Los demócratas del Comité indicaron que los mensajes plantean nuevos interrogantes sobre el verdadero alcance de la relación entre ambos hombres.

Los mensajes contienen afirmaciones directas sobre el conocimiento de Trump acerca de las actividades ilícitas. En un correo de enero de 2019, Epstein escribió al autor Michael Wolff: "Por supuesto que sabía de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara". En un intercambio anterior, de abril de 2011 con su colaboradora Ghislaine Maxwell, Epstein afirmó que una víctima "pasó horas en mi casa con él". En ese mismo mensaje, Epstein destacó que este hecho "nunca se lo ha mencionado" públicamente.

Los tres intercambios de correos electrónicos divulgados se fechan después de 2008. Esto fue posterior al acuerdo de culpabilidad de Epstein en Florida por cargos estatales de solicitación de prostitución. Los mensajes ocurrieron años después del supuesto distanciamiento que Trump y Epstein tuvieron a principios de la década de 2000. Uno de los correos estaba dirigido a Maxwell, y los otros dos al autor Michael Wolff. En la comunicación de 2011, Maxwell confirmó haber "estado pensando en eso" tras el comentario de Epstein sobre Trump.

La Casa Blanca respondió de inmediato, negando rotundamente las implicaciones. Donald Trump acusó a los demócratas de buscar "desviar" la atención pública con la publicación. Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sostuvo que los correos "no prueban nada, salvo que el presidente Trump no hizo absolutamente nada malo". La vocera también afirmó que la oposición demócrata filtró los correos "selectivamente" para crear una "narrativa falsa" y difamar al presidente.