Dalma y Gianinna Maradona, contra Makintach: ”Juró por sus hijos que no había ningún documental”

Dalma y Gianinna Maradona brindaron testimonio este miércoles en el jury contra la jueza suspendida Julieta Makintach, acusada de realizar un documental no autorizado sobre el proceso judicial relacionado con la muerte de su padre, Diego Maradona. En sus declaraciones, ambas lanzaron fuertes críticas hacia la magistrada, señalando que esta "juró por sus hijos que no había ningún documental". Entre lágrimas, Dalma lamentó el impacto emocional al ver el material, calificándolo de injusto e innecesario, y sostuvo que lo ocurrido fue equivalente a “una película de terror” que se alejó completamente de la búsqueda de justicia por su padre. Asimismo, expresó su desacuerdo con la suspensión del juicio y el peso emocional que enfrentaron al verse obligadas a comenzar nuevamente el proceso judicial.

Gianinna, en coincidencia con su hermana, también manifestó indignación por la detención del juicio y su sensación de incertidumbre ante lo sucedido. La menor de las hijas del exfutbolista recordó haber confiado en la palabra de Makintach cuando esta negó la existencia del documental y relató el impacto de las imágenes mostradas en el material audiovisual. Según Gianinna, lo visto estaba cargado de referencias despectivas hacia su padre, generándole profundo dolor y llevándola a cuestionar las acciones de la jueza suspendida, quien contravino la prohibición de filmar establecida mediante carteles en la sala.

La jornada contó también con el testimonio de José María Arnal Ponti, integrante de la productora "La Doble", responsable del film titulado "Justicia Divina". Asimismo, se espera próximamente la declaración de otros involucrados en el proceso judicial como el escritor Juan "El Chavo" D'Emilio y varios testigos propuestos por la defensa, incluidos abogados. El jueves comenzarán los alegatos finales del juicio, y posteriormente el jurado tendrá un plazo de cinco días hábiles para emitir su veredicto sobre el caso.

Por otra parte, el martes se presentaron frente al tribunal múltiples voces vinculadas al juicio por la muerte de Diego Maradona. Entre ellas figuraron Julio Rivas, representante legal del neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los imputados en el proceso judicial que se retomará en marzo; María Lía Vidal Alemán, amiga cercana de Makintach; y la propia jueza suspendida. Durante su intervención, Makintach reafirmó su inocencia y prometió presentar por primera vez "su verdad", mientras acusaba a Maximiliano Savarino, su excompañero en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3, de incurrir en falso testimonio y señaló su deseo de demostrar transparencia y confianza en las instituciones.