Casi el 40% de las familias usó ahorros para gastos corrientes en 2025, el doble que hace dos décadas

El último informe de la Encuesta Permanente de Hogares subrayó que este recurso tuvo un repunte entre 2018 y 2020, estabilizándose hasta el primer semestre de 2024, cuando marcó su valor más alto con un 40,1%.

12 de Noviembre de 2025 15:06hs

Cerca del 40% de las familias recurrió a sus ahorros para cubrir gastos en 2025, según un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Este porcentaje representa el doble de lo registrado en 2003 y evidencia cambios profundos en la planificación económica de los hogares argentinos. Los datos fueron recopilados a través de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que evaluó las estrategias financieras utilizadas por las familias más allá de los ingresos laborales.

El informe destaca que el uso de ahorros para gastos diarios se incrementó del 19,9% en 2003 al 37,4% en 2025, reflejando una transformación significativa. Además, se identificó un aumento en las modalidades de financiamiento de los gastos, como el uso de tarjetas de crédito y sistemas informales, junto con una disminución de los ingresos en especie. Estas tendencias se analizaron en relación con los datos obtenidos durante el segundo semestre de 2003 y el primer semestre de este año, con una cobertura ampliada a 31 aglomerados urbanos.

Otros indicadores relevantes muestran que los hogares dependientes de ingresos laborales crecieron ligeramente, pasando del 78,3% al 82% en estas dos décadas. Por otro lado, las familias que reciben jubilaciones y pensiones aumentaron del 29,4% al 35,7%, mientras que los beneficiarios de planes sociales y subsidios registraron un notable ascenso del 4,5% al 14,6%. Asimismo, la compra en cuotas o fiado con tarjeta alcanzó el 50,9%, en comparación con el 22% registrado en 2003, evidenciando un cambio en el comportamiento financiero del consumidor.

Finalmente, se observó una tendencia creciente en el uso de ahorros o venta de bienes como estrategia económica. En este sentido, el reporte indicó que los sectores bajos fueron los que más apelaron a esta opción, alcanzando al 42,8% de las familias en contraste con el 37,1% de los sectores altos y el 40,6% del estrato medio. El documento del INDEC subrayó que este recurso tuvo un repunte entre 2018 y 2020, estabilizándose hasta el primer semestre de 2024, cuando marcó su valor más alto con un 40,1%.