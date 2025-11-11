Tandil se prepara para su gran encuentro gourmet: vuelve el Mercado Gastronómico

La industria gastronómica de Tandil tiene cita nuevamente en el esperado "Mercado Gastronómico”, que celebra una nueva edición, este año con entrada libre y gratuita. El evento será el sábado 15 y domingo 16 de noviembre a partir de las 18 en Distrito Avellaneda y contará con un fuerte espíritu solidario a beneficio del Banco de Alimentos Tandil. Este año se van a encontrar con más de 20 propuestas en los principales restaurantes de Tandil, con opciones vegetarianas y aptos celíacos, para que realmente todos puedan ser parte de este encuentro que llegó para instalarse.

11 de Noviembre de 2025 16:32hs

Por Ricardo Seronero

Mercado Gastronómico Tandil, es un evento en el que se puede conocer, valorar y disfrutar la gastronomía local y la variedad de productos de la zona, que nos dan tanta identidad, todo esto en un ambiente distendido, con una propuesta integral, y con espíritu solidario.

Durante cada una de las jornadas vas a poder disfrutar de distintas opciones culinarias, donde los cocineros de diferentes restaurantes presentarán su menú identitario, además estarán presentes las picadas con diferentes productos que realizarán desde el Consejo Promotor de la Denominación de Origen del Salame de Tandil y el Cluster Quesero, Los comensales podrán elegir entre los diferentes platos presentados cada día.

En esta edición formarán parte del Mercado stands de productores locales de diferentes insumos, productos y especialidades regionales con trazabilidad tandilense y productores agrupados bajo el concepto KM 0, entre ellos encontrarán productores de huevos, cuchillerías, blends de té, dulces, mermeladas, Hongos, etc.

En el escenario habrá cocina en vivo, charlas, cata de salames y quesos, también se podrá degustar el salame más largo del mundo presentado en el evento “Chacinar” y la tradicional Ronda Clasificatoria Regional para el Torneo Federal de Chefs a realizarse en el 2026.

Los establecimientos gastronómicos que formarán parte de la cocina del Mercado Gastronómico serán: Amaike, Antares, Grimod, Almacén Vulcano, Flow Vegetal, El Centinela, Pico Deportes, El Criollo, Celimundo, Tandil Gourmet, Pin Pun Pan, A Morfar, Terrugno, Calabaza, Armando Cocina, La Cascada, Bodegón del Fuerte, Casa Tatilda. Como todos los años lo recaudado de la venta de platos será a beneficio del Banco de Alimentos Tandil.

Como todos los años este evento es organizado por la Asociación Hotelera Gastronómica lo recaudado será a beneficio del Banco de Alimentos de Tandil

Datos Clave del Evento

Fechas: 15 y 16 de noviembre.

Lugar: Distrito Avellaneda, Av. Avellaneda 1140.

Propósito Solidario: Lo recaudado será a beneficio del Banco de Alimentos Tandil.

Instagram: @mercadogastronomicotandil



Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 15 hs por AM 590 Radio Continental. Seguinos IG: @sentiargentinaok