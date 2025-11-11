Quiebra de Vicentín: el juez Lorenzini reconoció a Grassi como ganadora para quedarse con la empresa

Ahora se abrió un plazo de cinco días para que los actores concursales con legitimidad procesal puedan presentar impugnaciones a la aprobación del acuerdo preventivo. La firma entró en quiebra en 2019.

11 de Noviembre de 2025 17:00hs

El juez Fabián Lorenzini reconoció oficialmente que la firma Grassi logró las mayorías necesarias según lo estipula la ley de Concursos y Quiebras para adquirir Vicentín. Asimismo, se abrió un plazo de cinco días para que los actores concursales con legitimidad procesal puedan presentar impugnaciones a la aprobación del acuerdo preventivo.

La resolución del juez se fundamenta en el informe emitido por la sindicatura plural del concurso, conformada por Diego Telesco, Carlos Amut y Ernesto García. Según este análisis, Grassi obtuvo el respaldo de 1.141 acreedores sobre un total de 1.708, es decir, el 65,97 % de las cápitas y el 84,99 % del capital verificado. Este apoyo mayoritario se consolidó el 31 de octubre tras la adhesión decisiva de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), validada mediante firma electrónica certificada.

El dictamen también certificó las cesiones de crédito realizadas por entidades financieras relevantes, como Bunge Agritrade, IFC, Rabobank, Natixis, y otros bancos internacionales, que fueron transferidas a empresas como Avir South y Bank of America N.A. Además, detalló que todas las modalidades de adhesión que cumplieron con los protocolos establecidos resultaron eficaces para el cómputo final.

Con el plazo para impugnaciones ya en marcha, el caso Vicentin entra en su etapa definitiva. De no presentarse objeciones fundadas, el juez Lorenzini estaría en condiciones de homologar el acuerdo y oficializar la transferencia del control operativo de la compañía. Este desenlace supondría el punto final al extenso conflicto judicial generado tras el default de más de u$s 1.500 millones en diciembre de 2019 y marcaría el inicio de una nueva era para la agroexportadora argentina bajo una gestión renovada.