La final del Abierto de Pato, ya tiene fecha

Por primera vez en 35 años, la final del deporte nacional, se jugará en la Cancha 1 del Campo Argentino de Polo

14 de Noviembre de 2025

Por primera vez en 35 años, la final del Abierto de Pato -el deporte nacional- se jugará en la Cancha 1 del Campo Argentino de Polo, sito en Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires. La fecha, prevista para el próximo 14 de diciembre a las 16 hs, fue confirmada por el presidente de la Federación Argentina de Pato, Miguel Di Pasquale.

El pato, es un juego que se practicaba ya en los tiempos coloniales, según se extrae de una crónica que relata una “corrida” realizada en Buenos Aires en 1610, con motivo de las fiestas de beatificación de San Ignacio de Loyola.

Los estudiosos coinciden en señalar que es originario de nuestro país y que nació de la mano de los gauchos que poblaban el amplio territorio de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Salta, Santiago del Estero, Corrientes y Entre Ríos.

Para jugarlo se mataba entonces un ave doméstica, por lo general un pato (de allí su nombre) y se la colocaba dentro de un trozo de cuero. Se formaba así una pelota, a la que se le cosían tres o cuatro manijas de cuero torcido, de las cuales se aferraban los participantes durante la competencia. Con los años, el ave fue sustituida por una pelota de cuero, con cámara neumática y seis asas.

Entre 1937 y 1938 se abrió paso una etapa de transformación del viejo juego hacia un deporte organizado, tras la redacción de su primer reglamento; tras lo cual, en 1941 tuvo lugar la primera muestra del deporte, ya bajo la denominación de Torneo Abierto Argentino de Pato y nació la Federación Argentina de Pato, con la finalidad de fomentar, dirigir y difundir el juego, organizar torneos, velar por la aplicación de los reglamentos, así como también orientar y promover la crianza del tipo de caballo más apto para este propósito.

Deporte nacional

En 1953, el Decreto Nº 17.468 del 16 de septiembre de 1953 firmado por el Presidente de la Nación, Gral. Juan Domingo Perón, lo declaró Deporte Nacional de la Argentina, reglamentado más tarde por Ley 27.368 en 2017.

El juego

Actualmente se enfrentan dos equipos de cuatro jugadores cada uno, numerados del 1 al 4, que buscan apoderarse del pato mediante pases y combinaciones, eludiendo a sus adversarios y encestándolo en un aro de un metro de diámetro. Los jugadores pueden recoger el pato cuando se encuentra en el suelo. Quien lo obtenga se lo puede pasar a algún compañero, pero tiene también la obligación de extender su brazo dándole al contrincante la posibilidad de que se lo quite.

Los caballos utilizados para el juego, suelen ser mestizos; la cancha debe medir entre 180 y 220 m de largo por 80 o 90 m de ancho, con dos aros de 2,70 m de alto en las cabeceras; y los partidos constan de seis tiempos de 8 minutos cada uno.