Hallaron el cuerpo sin vida de Débora Damaris Bulacio

La Policía halló los restos en el lago ubicado cerca del camping Miguel Lillo, donde había sido vista por última vez el sábado por la noche en compañía de su pareja, que está detenido.

11 de Noviembre de 2025 03:27hs

La búsqueda de Débora Damaris Bulacio, una mujer de 38 años reportada como desaparecida desde el fin de semana en Necochea, culminó con un desenlace fatal. En las últimas horas, la Policía halló su cuerpo sin vida en el lago ubicado cerca del camping Miguel Lillo, el lugar donde había sido vista por última vez el sábado por la noche en compañía de su pareja.

El principal sospechoso de lo sucedido es Ángel Andrés Gutiérrez, novio de Débora, quien ya fue detenido e imputado por femicidio. Según las investigaciones preliminares, testigos afirmaron haber presenciado una discusión entre ambos en la playa poco antes de su desaparición.

Gutiérrez habría regresado solo al área del camping tras el altercado. Durante los rastrillajes, se encontraron prendas con manchas de sangre en la arena, lo que reforzó las sospechas sobre él. Actualmente, permanece bajo custodia y se negó a declarar ante la fiscalía.

Débora había llegado a Necochea desde Villa Cacique-Barker, en el partido bonaerense de Benito Juárez, con la intención de acampar durante el fin de semana junto a su pareja. Su desaparición fue reportada por el sereno del camping después de que la mujer no apareciera y Ángel abandonara el lugar sin dar explicaciones convincentes. La familia de Débora también aportó detalles sobre la relación inestable que ella mantenía con el hombre desde hacía años, siendo este un dato relevante en las investigaciones.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género

Por llamada gratuita las 24 hs Línea 144

Por WhatsApp 11-2771-6463.

Por mail a [email protected]

Descargando la app