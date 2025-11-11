En 2026, las provincias y la Ciudad garantizarán al menos 190 días de clases

La asamblea del Consejo Federal de Educación, estableció además los mínimos de carga horaria: 760 horas reloj para nivel primario, 900 para nivel secundario y 570 para nivel inicial.

El Ministerio de Capital Humano informó este martes que los responsables de Educación de las 24 jurisdicciones del país, incluidas las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acordaron garantizar un calendario escolar de 190 días de clase para el año 2026. Según lo informado, esta decisión fue aprobada durante la asamblea número 147 del Consejo Federal de Educación (CFE), estableciendo además los mínimos de carga horaria: 760 horas reloj para nivel primario, 900 para nivel secundario y 570 para nivel inicial.

En un comunicado difundido a través de las redes sociales, la cartera dirigida por Sandra Pettovello alertó, a través de la Secretaría Nacional encabezada por Carlos Torrendell, que en caso de no alcanzar la carga horaria estipulada se deberán aplicar medidas compensatorias. Estas acciones tendrán como objetivo garantizar el cumplimiento del estándar mínimo comprometido, ofreciendo alternativas para recuperar los días o las horas lectivas faltantes.

Por otro lado, el Ministerio especificó que la resolución 484/24 establece criterios claros sobre la validez de los días de clase. Para nivel primario y secundario, sólo serán considerados efectivos aquellos días que registren al menos cuatro horas reloj de actividades pedagógicas impartidas a los estudiantes. Asimismo, enfatizaron que este sistema de medición permitirá un seguimiento más preciso del tiempo dedicado a las clases y facilitará una comparación con estándares internacionales.

Finalmente, el Gobierno nacional destacó que la Secretaría del Consejo Federal de Educación deberá publicar, a partir de diciembre de 2025, el calendario escolar correspondiente al ciclo 2026 que haya sido aprobado por cada jurisdicción. De esta manera, buscan reforzar la planificación y supervisión educativa a nivel nacional para cumplir con las metas establecidas.