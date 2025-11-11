Desde 2026, se simplifica la Patente Automotor de ARBA: ”Tres de cada cuatro bonaerenses pagarán menos”

Cristian Girard, director ejecutivo del organismo, destacó la importancia de continuar modernizando la administración tributaria mediante herramientas digitales enfocadas en maximizar la eficiencia recaudatoria sin perjudicar la producción ni el consumo.

11 de Noviembre de 2025 15:07hs

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) comunicó un próximo cambio en el sistema de pago de la Patente Automotor que se implementará a partir de 2026. Según el organismo, esta reforma busca otorgar mayor predictibilidad a los contribuyentes, beneficiando al 75% de los propietarios de vehículos con tarifas más bajas. Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA, explicó que el impuesto, actualmente bimestral, será dividido en diez cuotas iguales que comenzarán a cobrarse desde marzo, facilitando la planificación económica anual de los hogares.

Las modificaciones forman parte del proyecto de Ley Impositiva promovido por el gobernador Axel Kicillof y enviado a la Legislatura provincial. Este proyecto incluye una simplificación del Impuesto a los Automotores con una reducción de tramos impositivos: pasarán de 15 a 5, con porcentajes que oscilarán entre una alícuota mínima del 1% y una máxima del 4,5%. Con esta reestructuración, la provincia de Buenos Aires se posiciona como una de las jurisdicciones con las patentes más bajas del país. Girard destacó que "tres de cada cuatro bonaerenses pagarán menos" gracias al ajuste en las tablas impositivas, lo que busca proteger a sectores medios y evitar cargas excesivas en ellos.

Desde ARBA enfatizaron que la Ley Impositiva 2026 refuerza el enfoque progresivo en los impuestos patrimoniales y promueve la producción y el empleo dentro de su esquema de Ingresos Brutos. Además, aseguraron que no habrá incrementos en las alícuotas aplicadas a ninguna actividad, mientras que los tramos se actualizarán en un 40%, beneficiando así a más de 46 mil pymes en la región. También se subrayó que el proyecto no contempla cuotas adicionales ni aumentos en el tributo inmobiliario, lo que representaría un alivio tangible para familias y sectores rurales.

Finalmente, el titular del organismo recaudador destacó la importancia de continuar modernizando la administración tributaria mediante herramientas digitales enfocadas en maximizar la eficiencia recaudatoria sin perjudicar la producción ni el consumo. Según Girard, esta reforma es particularmente relevante en un contexto económico crítico para los bonaerenses, reafirmando el compromiso con un sistema tributario más equitativo y efectivo.