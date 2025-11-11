Catástrofe ferroviaria de Once: ordenan la detención de Julio De Vido

La Corte Suprema de Justicia ratificó este martes la condena de cuatro años de prisión para el exfuncionario. Tras esta resolución, el Tribunal Oral Federal 4 dispuso la inmediata detención del ex ministro de Planificación.

11 de Noviembre de 2025 16:39hs

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó este martes la condena de cuatro años de prisión para el exministro de Planificación Julio De Vido por su involucramiento en la Tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012. Tras esta resolución, el Tribunal Oral Federal 4 dispuso la inmediata detención del exfuncionario, quien deberá presentarse el próximo jueves en los tribunales de Comodoro Py. Su defensa probablemente solicitará el beneficio de prisión domiciliaria.

El fallo definitivo se alcanzó luego de que los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaran por "inadmisibles" las apelaciones tanto del Ministerio Público Fiscal, que buscaba un incremento en la pena, como de la representación legal de De Vido, que abogaba por su absolución. La sentencia mantiene además la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, atribuyendo al exministro responsabilidad en el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

De manera paralela, De Vido enfrenta un juicio en el marco del caso Cuadernos, vinculado a acusaciones de asociación ilícita en la adjudicación de obra pública entre 2003 y 2015. Cabe recordar que, en 2018, el exministro fue declarado culpable por no supervisar adecuadamente los recursos asignados a la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA), encargada de operar la línea Sarmiento al momento del accidente. Aunque fue absuelto del delito de estrago culposo, se le imputó negligencia en el manejo de fondos públicos, ignorando múltiples advertencias sobre el deficiente estado del servicio ferroviario.

Inicialmente condenado a casi seis años de prisión, la pena fue reducida a cuatro tras una revisión en 2024 ordenada por la Corte Suprema. Por otro lado, también han sido sancionados el maquinista Marcos Córdoba, directivos de TBA y los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, todos ellos relacionados con las responsabilidades del siniestro ferroviario ocurrido hace más de una década.