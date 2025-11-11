Bessent confirmó que la Argentina activó parte del swap estadounidense

El secretario del Tesoro estadounidense destacó que el Gobierno republicano obtuvo ganancias mediante esta operación y valoró la alianza con la administración de Javier Milei.

11 de Noviembre de 2025 14:48hs

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó que Argentina activó un segmento del acuerdo de intercambio de monedas (swap) pactado en octubre pasado por un total de 20.000 millones de dólares. Según reveló el funcionario, el Banco Central argentino utilizó una cantidad "pequeña" de esta línea crediticia tras negociaciones encabezadas por el entonces ministro Luis Caputo. Durante una entrevista con MSNBC, Bessent destacó que el gobierno republicano obtuvo ganancias mediante esta operación y valoró la alianza con la administración de Javier Milei, calificándola como clave para "estabilizar al país en un contexto electoral".

Aunque Bessent no precisó el monto exacto utilizado, estimaciones del mercado indican que Argentina aplicó cerca de 2.700 millones de dólares para devolver divisas previamente utilizadas con fines cambiarios antes de las elecciones. Asimismo, se especula que alrededor de 800 millones fueron destinados al cumplimiento de vencimientos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyo pago tuvo lugar el 7 de noviembre. Estos movimientos financieros evidencian el impacto del acuerdo bilateral en las operaciones monetarias locales.

La activación del swap fue insinuada días atrás, cuando el Banco Central publicó su balance semanal y los datos sobre las reservas internacionales. En el informe del 31 de octubre, la autoridad monetaria ya sugería que Estados Unidos podría haber habilitado parte del acuerdo para recuperar dólares empleados en la estabilización del tipo de cambio argentino. Esta maniobra coincide con un aumento registrado en las reservas locales de derechos especiales de giro (DEGs), contrastado con una reducción proporcional en las tenencias estadounidenses.

El FMI también aportó detalles al respecto, informando que en octubre Argentina incrementó su posesión de DEGs en 640,8 millones, mientras que Estados Unidos disminuyó la suya en igual cantidad. Este ajuste refleja la intervención estadounidense en apoyo a la economía argentina durante un periodo electoral clave, destacando la cooperación financiera entre ambos países en un momento complejo para el panorama económico regional.