Aumentó 7% el consumo de pastillas de dormir en lo que va de 2025

11 de Noviembre de 2025 15:58hs

En los primeros cinco meses de 2025, el consumo de psicofármacos para dormir aumentó un 7% en comparación con el mismo período del año anterior, según datos del Observatorio de la Confederación Farmacéutica Argentina. Este incremento no solo refleja la cantidad de personas que enfrentan dificultades para dormir, sino también la tendencia a recurrir rápidamente a la medicación, incluso cuando no siempre es necesaria. La confusión entre el insomnio ocasional y los problemas crónicos del sueño, sumada al riesgo de la automedicación, plantea preocupaciones en torno al uso de estos fármacos.

El análisis del consumo histórico muestra una tendencia al alza en los últimos años. En 2014, se registraron poco más de 2,7 millones de cajas vendidas, una cifra que disminuyó levemente entre 2015 y 2017, pero que volvió a crecer a partir de 2018. Durante la pandemia este consumo se disparó y continuó en ascenso. En 2022, las ventas superaron los 3,5 millones de unidades, cifra que aumentó en 2023 hasta alcanzar casi los 3,8 millones. Aunque en 2024 se registró una leve caída, con poco más de 3,6 millones de cajas vendidas, el panorama sigue siendo preocupante.

Los expertos señalan un cambio en la relación de las personas con el sueño. La impaciencia por resolver el insomnio mediante soluciones rápidas conduce a un mayor consumo de somníferos, relegando hábitos saludables que podrían prevenir este problema. A pesar de las cifras actuales, subrayan que muchos casos de insomnio podrían ser tratados sin necesidad de recurrir a medicamentos, promoviendo alternativas como la higiene del sueño o terapia cognitivo-conductual.

El impacto de la pandemia sigue siendo un factor que no puede ignorarse, aunque reducir estos datos únicamente a ella resulta simplista. Las estadísticas recientes confirman la dificultad post-pandemia para retomar hábitos saludables. En cuanto a 2025, las primeras cifras ya apuntan a un nuevo aumento; entre enero y mayo se vendieron cerca de 1,5 millones de unidades, un crecimiento significativo frente al mismo período de 2024 que vuelve a encender la alarma en torno al consumo desmedido de hipnóticos y sedantes.