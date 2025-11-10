Trigo, a todo ritmo

La cosecha del cereal está avanzada, con reportes de rindes extraordinarios, según datos de la SAGyP.

17 de Noviembre de 2025 07:35hs

La cosecha de trigo está avanzada en el NEA y extendiéndose hacia el norte de Santa Fe, con reportes de rindes extraordinarios. Según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), supera el ritmo de la campaña récord 2021/22, y con el 11% de la superficie ya levantada se habrían cosechado más de 700.000 hectáreas, rompiendo cualquier registro histórico para esta altura del año.

En tanto, el nivel de compras anticipadas de trigo se encuentra por encima de los últimos dos años, pero en línea con los de la campaña 2022/23, aunque con una mayor proporción de negocios a fijar. Las 2,42 Mt de trigo pendientes de fijación representan un 44% de las compras totales, solo superada por la campaña pasada, pero por encima del 35,6% promedio de las últimas cinco campañas.