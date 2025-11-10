Shutdown: el Senado estadounidense acordó una reapertura parcial del Gobierno Federal

Tras 40 días de paralización, la Cámara alta avanzó con un paquete presupuestario diseñado para financiar la mayoría de las agencias federales hasta 30 de enero.

10 de Noviembre de 2025 15:27hs

El Senado de Estados Unidos aprobó recientemente un acuerdo bipartidista que permitirá la reapertura parcial del gobierno federal, poniendo fin al cierre más prolongado en la historia del país. Después de 40 días de paralización que afectaron múltiples sectores y generaron despidos masivos, la Cámara alta avanzó con un paquete presupuestario diseñado para financiar la mayoría de las agencias federales hasta el próximo 30 de enero. La iniciativa recibió 60 votos a favor y 40 en contra, marcando el consenso entre republicanos y demócratas.

El acuerdo también contempla una votación en diciembre para extender los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, cuyo vencimiento está previsto para finales de año. Aunque el proyecto cuenta con respaldo significativo, su aprobación final podría enfrentarse a demoras si la oposición decide objetar durante el proceso legislativo. Además, queda pendiente el aval de la Cámara de Representantes y la posterior firma del presidente Donald Trump para concretar su implementación.

Entre las medidas más destacadas, se asegura financiamiento completo durante el año fiscal para organismos clave como el Departamento de Agricultura, el Departamento de Asuntos de Veteranos, proyectos de construcción militar y operaciones legislativas. Asimismo, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), cuya continuidad estuvo en riesgo debido al cierre gubernamental, recibirá respaldo financiero anual garantizado hasta 2026.

Con el objetivo de mitigar los efectos del cierre en los empleados federales, la propuesta incluye cláusulas específicas impulsadas por legisladores demócratas. Estas disposiciones buscan reincorporar a los trabajadores despedidos y evitar nuevos ajustes laborales hasta finales de enero. La aceptación del acuerdo fue posible gracias al apoyo de moderados en la oposición, quienes lograron comprometer al líder de la mayoría en el Senado, John Thune, en torno a una próxima votación para extender los subsidios del programa sanitario antes de su vencimiento.