Shaikha Al Nowais fue ratificada como secretaria general de ONU Turismo con el firme apoyo de la Argentina

10 de Noviembre de 2025 15:51hs

Por Ricardo Seronero

La emiratí Shaikha Al Nowais fue ratificada por la Asamblea General de ONU Turismo como la nueva secretaria general del organismo con el apoyo de la Argentina, cuyo secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, instó en la sesión en Riad, Arabia Saudita, a confirmar esa elección por aclamación.

“Desde nuestro país, apoyamos firmemente la decisión del Consejo Ejecutivo y celebramos la elección de la primera candidata mujer en la historia de ONU Turismo, un hecho que trasciende lo simbólico y representa el inicio de una nueva etapa para la Organización”, Scioli subrayó, en una intervención decisiva para la ratificación de Shaikha Al Nowais.

“Hoy, más que nunca, necesitamos enviar un mensaje de coherencia y madurez política.

Por eso, instamos a esta Asamblea General a ratificar la elección del Consejo por aclamación, como expresión de unidad, respeto al proceso institucional y compromiso compartido con el futuro de nuestra Organización”, puntualizó al hablar ante los representantes de más de 150 países que asistieron a la convocatoria del órgano máximo de ONU Turismo.

La Asamblea General en Riad, con presencias de alto nivel internacional y bajo el liderazgo del príncipe heredero Mohammed Bin Salman y la presidencia del ministro de Turismo de Arabia Saudita, Ahmed Al-Khatib, reafirmó el turismo como pilar del desarrollo moderno. En la Argentina, el presidente Javier Milei consideró, desde el inicio de su gestión, que el turismo es una actividad estratégica para la recuperación del país.

Tras la ratificación de la Asamblea, Scioli le deseó a Shaikha Al Nowais “muchos éxitos en este nuevo camino” y subrayó que “su visión, su compromiso y su impulso hacia un turismo innovador, con igualdad de oportunidades, educación y capacitación, inspirarán al mundo y abrirán paso a una nueva era para el sector”.

