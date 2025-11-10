Scaloni convocó a Buendía para el amistoso ante Angola, y desafectó a cuatro jugadores

A sus 28 años, el mediocampista del Aston Villa llega al plantel tras marcar cuatro goles en 14 encuentros esta temporada, incluyendo tres en liga y uno en competición continental contra el Feyenoord.

10 de Noviembre de 2025 16:20hs

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, sorprendió con la convocatoria de Emiliano Buendía, mediocampista del Aston Villa, para el amistoso del próximo viernes frente a Angola en Luanda. El jugador, que tuvo una destacada actuación el pasado fin de semana en la Premier League, solo vistió la camiseta albiceleste en un partido de 2022. A sus 28 años, Buendía llega al plantel tras marcar cuatro goles en 14 encuentros esta temporada, incluyendo tres en liga y uno en competición continental contra el Feyenoord. El marplatense se unirá a las prácticas en Alicante, ciudad española donde el equipo ultimará detalles antes del encuentro.

Por otro lado, cuatro futbolistas quedaron desafectados de la nómina para este amistoso. Enzo Fernández, mediocampista del Chelsea, fue excluido debido a un edema óseo en su rodilla derecha que requiere cuidados específicos para garantizar su recuperación. En tanto, Nahuel Molina, Julián Álvarez y Giuliano Simeone, todos jugadores del Atlético de Madrid, no pudieron completar los trámites sanitarios exigidos para ingresar a Angola, relacionados con la vacunación contra la fiebre amarilla.

El enfrentamiento entre Argentina y Angola se disputará en el Estadio 11 de Noviembre, con inicio programado para las 13 horas. Además de la presencia confirmada de Lionel Messi, cuyo arribo al campo de juego demandó un desembolso de 12 millones de dólares por parte del país africano, el partido servirá como espacio para sumar minutos a jóvenes promesas como Valentín Barco, Máximo Perrone, Gianluca Prestianni y Joaquín Panichelli. También será la ocasión para estrenar oficialmente la nueva indumentaria del seleccionado.

Por su parte, Angola llega a este compromiso tras su eliminación en las Eliminatorias africanas rumbo al Mundial 2026, que se disputará entre junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá. Este amistoso representa una oportunidad importante para medirse ante el campeón mundial y sumar experiencia en el plano internacional mientras continúa ajustando su proyecto futbolístico.