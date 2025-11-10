Nuevas búsquedas en cuatro lagunas, a más de un año de la desaparición de Loan Danilo Peña

Las tareas se desarrollarán en terrenos situados sobre la Ruta Provincial 113, en las inmediaciones del Paraje Algarrobal, donde el niño fue visto por última vez. Las operaciones se podrían extender por casi dos meses.

10 de Noviembre de 2025 15:43hs

La Justicia Federal de Goya retomó la búsqueda de Loan Danilo Peña, el menor desaparecido en junio de 2024 en Corrientes, con una nueva serie de rastrillajes centrados en cuatro lagunas próximas al campo de Carlos Pérez y María Victoria Caillava, dos de los principales acusados en la causa. Estas tareas se desarrollan en terrenos situados sobre la Ruta Provincial 113, en las inmediaciones del Paraje Algarrobal, donde el niño fue visto por última vez. La operación, respaldada por la Resolución N° 527/2025, tendrá una duración inicial de al menos 50 días, pudiendo extenderse según las condiciones meteorológicas y los hallazgos obtenidos.

Las labores de búsqueda están bajo la coordinación del Comando Unificado Corrientes (CUC) junto con el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU). Además, participan organismos como la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal, la Policía de Corrientes e instituciones técnicas como el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA), SENASA, Bomberos Voluntarios, Flora y Fauna y la Municipalidad local. Estas tareas buscan esclarecer los hechos ocurridos en 9 de Julio, localidad donde Loan, quien entonces tenía 5 años, pasó el día antes de desaparecer tras una comida en casa de su abuela.

El caso tiene a siete personas formalmente procesadas por la presunta sustracción y ocultamiento del menor. Entre ellos figuran familiares cercanos como Laudelina Peña y Antonio Benítez, además del matrimonio Carlos Pérez y María Victoria Caillava. A esta lista se suman Mónica Millapi, Daniel "Fierrito" Ramírez y el excomisario Walter Maciel. De acuerdo con la Fiscalía, los imputados habrían actuado en conjunto para llevar a cabo la desaparición del niño. Todos permanecen en prisión común, excepto Millapi, quien cumple arresto domiciliario con monitoreo electrónico debido a motivos familiares.

Loan fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 mientras recolectaba naranjas junto a sus tíos y otros niños en una zona cercana al Paraje Algarrobal. Desde entonces, no se volvió a saber nada sobre su paradero. El juez federal que lleva la causa elevó el caso a juicio oral tras un año de investigación encabezada por el Ministerio Público Fiscal, la PROTEX y la querella que representa a los padres. Paralelamente, los operativos en las lagunas intentan sumar evidencias que permitan reconstruir lo sucedido y determinar el destino del menor después de casi un año y medio sin respuestas concluyentes.