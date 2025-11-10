Murió un hombre tras descompensarse al advertir que ladrones habían saqueado su lugar de trabajo

La víctima, al intentar inspeccionar el estado del local, habría caído de una escalera al perder completamente el equilibrio, golpeándose la cabeza de manera fatal.

10 de Noviembre de 2025 16:08hs

Un grupo de delincuentes llevó a cabo un robo en una empresa distribuidora de paneles solares ubicada en el barrio de Parque Patricios, en la ciudad de Buenos Aires. El incidente habría derivado en la muerte de un hombre tras sufrir una aparente descompensación al encontrar el lugar saqueado. Las autoridades, apoyadas en las imágenes registradas por cámaras de seguridad, desplegaron un operativo para localizar a los implicados en el hecho.

La investigación confirmó que el hecho ocurrió en un local situado en la calle Sánchez de Loria al 2000, donde los ladrones ingresaron y llevaron a cabo el robo durante aproximadamente una hora. La policía fue alertada luego de que un hombre reportara, a través del 911, que había encontrado la puerta del establecimiento forzada.

Al llegar al lugar, las fuerzas policiales hallaron sin vida a un hombre de 65 años. Según el relato inicial proporcionado por fuentes vinculadas al caso, la víctima, al intentar inspeccionar el estado del local, habría caído de una escalera al perder completamente el equilibrio, golpeándose la cabeza. Posteriormente se informó que la caída podría haber sido consecuencia de una descompensación sufrida por el hombre, quien sería el propietario de la fábrica.

Las imágenes captadas por cámaras privadas muestran cómo varios individuos ingresaron al establecimiento alrededor de las 6 de la mañana y se retiraron una hora después. Aunque la víctima llegó al lugar tras el retiro de los delincuentes y no tuvo contacto directo con ellos, la policía continúa analizando las circunstancias exactas del fallecimiento mientras intensifica la búsqueda de los responsables del robo.