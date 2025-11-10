La venta de maquinaria agrícola autopropulsada creció 5.4% en lo que va del año

Si sólo se considera octubre, la demanda exhibió una baja del 20,4%

14 de Noviembre de 2025 06:05hs

La venta de maquinaria agrícola autopropulsada –tractores, cosechadoras y pulverizadoras– en los primeros diez meses del año mostró una mejora del 5,4% con relación a igual período de 2024, según datos relevados por la División Maquinaria Agrícola de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Si sólo se considera el mes de octubre, la demanda absorbió 554 unidades, exhibiendo una baja del 20,4% respecto a igual mes del año pasado, cuando se habían registrado 696 unidades.

En tanto, si la comparación es con septiembre, se observa otra caída, esta vez del 10,8%, ya que en ese mes se habían patentado 621 unidades.

En cuanto al acumulado de los 10 meses del año, alcanzó las 5.689 unidades y representa una mejora del 5,4% en relación con las 5.396 de igual período de 2024.

Los datos de Acara, consignan que en octubre hubo una fuerte heterogeneidad de comportamiento: cosechadoras en alza, tractores en caída y pulverizadoras con estabilidad creciente. “La caída del total mensual no impide que el acumulado anual mantenga variación positiva, aunque con tendencia a desacelerar”, advierten desde los concesionarios.