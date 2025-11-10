Jujuy refuerza su presencia en el mercado brasileño

El Tren Solar fue parte de stand institucional de Jujuy en una de las ferias de turismo más importantes de Brasil. "El Tren Solar consolida la estrategia de Jujuy para ofrecer un producto turístico que integra cultura, naturaleza, tecnología y sostenibilidad” dijo el presidente del Ente Autárquico del Tren Solar, Juan Cabrera.

El presidente del Ente Autárquico del Tren Solar, Juan Cabrera junto a la directora del Ente de Promoción Turística, Melina Gisela Ainstein encabezaron la comitiva de la provincia en Festuris Gramado, Brasil. Su presencia no solo garantizó la visibilidad de los productos turísticos que Jujuy tiene para ofrecer en el mercado brasileño, sino también establece vínculos estratégicos con operadores especializados.

Durante la feria Juan Cabrera, remarcó su carácter innovador como servicio turístico alimentado por energía solar, y su contribución al turismo sostenible; “el Tren Solar consolida la estrategia de Jujuy para ofrecer un producto turístico que integra cultura, naturaleza, tecnología y sostenibilidad”.

El Tren Solar de la Quebrada cautivó al público brasileño

La propuesta provincial despertó un fuerte interés por parte del público brasileño y del trade especializado. Se acordaron posibles alianzas para incorporar el tren en circuitos turísticos internacionales, promover la experiencia desde Brasil al destino Jujuy y articular acciones de marketing conjunto destinadas a incrementar el flujo de visitantes extranjeros que deseen vivir el viaje en tren solar por la Quebrada.

Con esta participación, Jujuy también pone en valor sus cuatro grandes regiones turísticas, destacando que el Tren Solar no solo es un atractivo en sí mismo, sino que funciona como vehículo de conexión para un destino completo —paisajes, comunidades, patrimonio y nueva movilidad— que despliega toda su fuerza en un escenario de cambio global hacia el turismo responsable y de calidad.

