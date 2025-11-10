Juicio por el asesinato de Cecilia Strzyzowski: el cuerpo fue quemado a 800 grados entre 3 y 7 horas

Anahí Ginarte, integrante del Equipo de Antropología Forense de Córdoba, detalló que en Campo Rossi halló restos humanos que correspondían a una sola mujer adulta.

Durante la décima audiencia del juicio oral por el crimen de Cecilia Strzyzowski, que tuvo lugar en junio de 2023 y sacudió a la provincia, una antropóloga del Equipo de Antropología Forense de Córdoba ofreció declaraciones cruciales. La experta aseguró que los restos humanos encontrados en la chanchería vinculada al clan Sena correspondían a una sola mujer adulta y que el proceso de degradación por fuego no fue accidental, sino deliberado. Este hallazgo complicó aún más la situación de los imputados en el caso.

La profesional, Anahí Ginarte, detalló que en el sitio conocido como Campo Rossi, al cual llegó tres semanas después del crimen, se hallaron fragmentos óseos humanos como vértebras, costillas, cráneo, falanges, tibia, fémur, clavícula, rótula, peroné y piezas dentales. No obstante, explicó que la identificación a través de ADN fue imposible debido al nivel de daño sufrido por los restos. En cuanto a su origen, señaló que no podía confirmar si correspondían específicamente a Cecilia Strzyzowski, aunque tampoco se descartaba esa posibilidad.

Ginarte destacó que los restos reflejaban un proceso intencional de destrucción llevado a cabo bajo temperaturas superiores a los 800 grados, con una duración estimada de entre tres y siete horas. Según su análisis, presentó claros signos de calcinación en lugar de carbonización, concluyendo que se trató de un acto premeditado. Asimismo, subrayó que solo los huesos humanos recopilados en el lugar habían sido sometidos a esta exposición al fuego prolongada.

El crimen y su posterior encubrimiento generaron una profunda conmoción tanto a nivel político como social, desencadenando un exhaustivo proceso investigativo. Las declaraciones de Ginarte aportaron detalles clave sobre el método empleado para intentar ocultar el cuerpo, revelando un actuar planificado y consciente por parte de quienes buscaron hacer desaparecer cualquier rastro del delito.

