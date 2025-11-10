Hallan el cadáver semidesnudo y con huellas de violencia de Emilse Barrera, adolescente que estaba desaparecida

La Policía detuvo a Raúl P., con antecedentes penales de abuso sexual y violencia de género previamente realizadas por la víctima. La menor habría participado de una fiesta privada con drogas; también son buscados los dueños de la vivienda donde se habrían encontrado.

10 de Noviembre de 2025 17:16hs

El cuerpo de Emilse Camila Barrera, una joven de 17 años, fue hallado semidesnudo y con muestras de violencia en un descampado cercano a la Ruta Nacional 157, en Frías, Santiago del Estero. El macabro descubrimiento lo realizó un vecino de 63 años este domingo, alrededor de las 7:30 de la mañana. La escena reflejaba un brutal ataque, con golpes visibles en el rostro y el cuello y rastros de sangre en la nariz, aunque no se encontraron pruebas de robo. Las primeras investigaciones sugieren un intento de estrangulamiento, a falta de mayores evidencias.

Horas después, la Policía detuvo a Raúl P., señalado como el principal sospechoso, quien tenía antecedentes penales relacionados con denuncias de abuso sexual y violencia de género previamente realizadas por la víctima. Según trascendió, el imputado confesó haber pactado un encuentro con Barrera antes del crimen y expresó: "Se me fue la mano". Aunque inicialmente la fiscalía a cargo de Natalia Simoes rotuló el caso como homicidio, se prevé que se encuadre como femicidio en los próximos días, mientras se aguardan los resultados de la autopsia.

La investigación tomó fuerza con varios allanamientos en distintos puntos de Frías, incluyendo los barrios Banda Verde, Eliseo Fringes y Villa Paulina. En estos operativos, los investigadores incautaron celulares y otros elementos vinculados al caso. También surgió una nueva línea sobre una fiesta privada en el barrio Banda Verde donde la joven habría estado antes del crimen. Dolores Estefanía del C. y René Roberto J., propietario del lugar donde se habría desarrollado el evento, fueron citados a declarar.

Medios locales aportaron nuevos detalles sobre posibles antecedentes de este encuentro, mencionando la presencia de drogas y sospechas de prostitución. La fiscalía también señaló que existen indicios sobre la posible participación o encubrimiento de otras dos personas que mantuvieron contacto con Barrera antes del ataque, mientras los registros en los dispositivos móviles analizados aportan pistas clave para avanzar en la causa. La comunidad permanece conmocionada por el brutal asesinato, esperando justicia en un caso que expone una profunda problemática social.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género

Por llamada gratuita las 24 hs Línea 144

Por WhatsApp 11-2771-6463.

Por mail a [email protected]

Descargando la app