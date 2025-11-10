Furibundo testimonio de otro juez en el juicio a Makintach: ”Es mala persona, miente y engaña”

En la audiencia en el anexo de la Cámara de Senadores de la Provincia, el magistrado Maximiliano Savarino recordó episodios clave que desencadenaron la suspensión del juicio en cuestión.

10 de Noviembre de 2025 18:04hs

El juicio contra Julieta Makintach por su desempeño profesional en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro se reanudó este lunes en La Plata, tras haberse suspendido el pasado viernes debido a un corte de electricidad. Makintach enfrenta fuertes acusaciones por su participación en el documental "Justicia divina", grabado sin autorización durante el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. En una declaración enardecida ante el jurado, su colega Maximiliano Savarino, juez del mismo tribunal, aseguró que la magistrada "es mala persona, miente y engaña", responsabilizándola directamente por la controversia generada.

En la audiencia, que se llevó a cabo en el anexo de la Cámara de Senadores de la Provincia, Savarino recordó episodios clave que desencadenaron la suspensión del juicio en cuestión. Reveló que durante los debates del caso Maradona, la jueza increpada habría autorizado las grabaciones aludiendo que contaba con el permiso de la Corte. Según señaló Savarino, Makintach admitió el día previo a la anulación del juicio haber actuado sin protocolos establecidos y llegó a convocar una reunión imprevista con el abogado defensor en horas improcedentes, lo que él calificó de conducta inaceptable.

Pese a las acusaciones en su contra, la defensa de Makintach busca dar un giro al juicio al anunciar como prueba conversaciones mantenidas con sus colegas mediante un grupo de Whatsapp. Los mensajes demostrarían que tanto Savarino como otros integrantes del entorno judicial estaban al tanto del polémico proyecto documental. Entre los involucrados mencionados estarían tanto magistrados como empleados judiciales y Ezequiel Klass, subsecretario de Comunicación y Medios de la Suprema Corte de Justicia Bonaerense. Dichas pruebas podrían implicar responsabilidades compartidas por sus compañeros.

El proceso se encuentra en un clima de extrema tensión que aumenta con cada jornada, ya que en los próximos días se presentarán nuevos testigos y alegatos, incluyendo la participación de los hijos de Maradona. Las audiencias buscan esclarecer el comportamiento de Makintach dentro del tribunal y los movimientos que alteraron su rol inicial como vocal. Según declaraciones de Savarino, incluso antes del juicio, la ahora enjuiciada presionaba para cambiar el orden de los votos y asumir mayor protagonismo.