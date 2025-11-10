El Riesgo País bajó a menos de 600 puntos básicos

El retroceso en este índice, que es calculado por JP Morgan y refleja la percepción de confianza de los inversores, estuvo impulsado principalmente por el incremento en los precios de los bonos soberanos en los mercados internacionales.

10 de Noviembre de 2025 16:26hs

Este lunes, el Riesgo País logró romper el piso de los 600 puntos básicos, al descender de 647 a 596 unidades, lo que representa una caída del 7,9%. Así, marcó su nivel más bajo desde el pasado 15 de enero, fecha en la que se situó en 597 puntos. El retroceso en este índice, que es calculado por JP Morgan y refleja la percepción de confianza de los inversores, estuvo impulsado principalmente por el incremento en los precios de los bonos soberanos en los mercados internacionales.

El alza en los bonos fue liderada por movimientos significativos como el Bonar AL35D, con vencimiento en 2035, que registró un aumento del 2,36% en las primeras horas del día. Le siguió el bono Global GD46D, con término en 2046, que mostró una suba del 2%. En conjunto, el indicador bursátil experimentó una baja de 51 puntos desde el pasado viernes y, en lo que va de noviembre, acumula una caída total de 9,3%, aunque sigue posicionándose sobre el promedio de los últimos diez meses.

Los títulos de deuda vienen mostrando una tendencia positiva desde las elecciones legislativas del 26 de octubre, donde triunfó la coalición La Libertad Avanza. Este optimismo se fortaleció tras el anuncio de Luis Caputo, quien expresó la intención del Gobierno de reanudar la compra de bonos. Durante su reciente viaje a Estados Unidos, el ministro de Economía reiteró esta estrategia financiera, la cual fue bien recibida por los mercados. Asimismo, expertos destacan que un posible acuerdo comercial con Estados Unidos podría estar influyendo positivamente en las expectativas de los inversores.

En paralelo a estas fluctuaciones, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street mostraron resultados mixtos durante el premarket. Mientras algunos papeles llegaron a subir hasta un 3,7%, otros experimentaron caídas de hasta un 3,9%. Simultáneamente, las perspectivas económicas también se vieron favorecidas por medidas como el swap por USD 20.000 millones alcanzado con la administración de Donald Trump y las crecientes expectativas en torno a futuros créditos provenientes de grandes bancos internacionales.