Con presencia argentina, abrió sus puertas Agritechnica 2025

11 de Noviembre de 2025 12:48hs

La muestra, considerada la meca de la tecnología para la agricultura, se desarrolla en Hannover, Alemania.

La exhibición de maquinaria y agtech más grande del mundo, donde están presentes una treintena de firmas argentinas, abrió sus puertas el 9 de noviembre.

Agrithectnica, que se realiza desde 1985 y concentra las propuestas de mayor avanzada tecnológica para el sector agropecuario, cuenta este año con 23 pabellones en los que se distribuyen unos 2.800 expositores, de más de 50 países, muchos de los cuales presentarán novedades.

Esa estructura recibirá -según estiman los organizadores- a unos 430 mil visitantes a lo largo de la semana.