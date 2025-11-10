Al menos 8 muertos y 19 heridos por la explosión de un auto en una zona turística

El incidente se registró cerca de una estación de metro en el barrio de Old Delhi, a primera hora de la tarde, mientras las calles estaban repletas de trabajadores regresando a sus hogares.

10 de Noviembre de 2025 17:05hs

Al menos ocho personas fallecieron y 19 resultaron heridas este lunes tras la explosión de un automóvil en el centro de Nueva Delhi, capital de la India. La detonación ocurrió cerca del Fuerte Rojo, una conocida atracción turística, afectando a seis vehículos y varios taxis rickshaw motorizados en una de las zonas más concurridas de la ciudad. El incidente se registró cerca de una estación de metro en el barrio de Old Delhi, a primera hora de la tarde, mientras las calles estaban repletas de trabajadores regresando a sus hogares.

El subjefe de bomberos, AK Malik, confirmó el número de víctimas basándose en un informe hospitalario cercano. Por su parte, el comisario de policía, Satish Golcha, explicó que la explosión se desencadenó cuando un automóvil avanzaba lentamente hacia un semáforo en rojo y estalló, causando daños a otros vehículos circundantes. Las autoridades han desplegado equipos forenses y antiterroristas en el lugar del suceso para determinar las causas del incidente, mientras el hospital cercano fue acordonado como medida de seguridad.

La policía local interrogó a dos expropietarios del coche implicado en el hecho, con el objetivo de rastrear la cadena completa de propiedad del vehículo. Sandeep Kumar, portavoz policial de Gurgaon, afirmó que estas declaraciones son clave para esclarecer el origen del automóvil y evaluar cualquier conexión que pueda conducir al motivo de la explosión. Entretanto, en el estado vecino de Uttar Pradesh se incrementaron las medidas de seguridad en áreas consideradas sensibles.

El ministro del Interior, Amit Shah, indicó que todas las hipótesis permanecen abiertas hasta que se analicen las muestras recuperadas por equipos especializados. Aunque no se descarta la posibilidad de que se trate de un ataque terrorista, Shah señaló que será necesario esperar los resultados del Laboratorio Forense y la Guardia Nacional para determinar las causas exactas del evento. En respuesta al incidente, se han reforzado las medidas de vigilancia tanto en Nueva Delhi como en otros estados del país para garantizar la seguridad ciudadana.