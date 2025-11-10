$1900 millones para las zonas inundadas del centro bonaerense

Además, instalan centros logísticos en 9 de Julio y Bolívar, para que Nación, la Provincia y los municipios articulen tareas junto al Ejército, Vialidad y la Mesa de Enlace

10 de Noviembre de 2025 10:57hs

El Gobierno nacional destinará $1900 millones en ayuda inmediata para los distritos del centro de la provincia de Buenos Aires afectados por las fuertes lluvias e inundaciones que persisten desde hace meses. La asistencia, que se implementará de manera coordinada con las autoridades bonaerenses y los municipios, busca reforzar las tareas de emergencia y atender los daños en la infraestructura rural y productiva.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encabezó este sábado en 9 de Julio la puesta en marcha de un centro operativo logístico desde donde se canalizarán los recursos y la coordinación con las fuerzas federales. En la misma localidad participaron también los titulares de la Mesa de Enlace, quienes se reunieron con productores y funcionarios para evaluar la situación.

La respuesta del Ejecutivo nacional estará a cargo de la Agencia Federal de Emergencias, que conduce Santiago Hardie, y contará con el apoyo de organismos como Vialidad Nacional y el Ejército Argentino. El comandante operacional del Estado Mayor Conjunto, Cristian Pafundi, se trasladó hasta 9 de Julio para coordinar las tareas de asistencia junto a Hardie.

Además de 9 de Julio, se instalará otro centro logístico en Bolívar, y también recibirán asistencia los partidos de Carlos Casares, Bragado y General Viamonte. Se enviará gasoil para maquinaria vial, caños y piedras para reparar caminos, y otros materiales necesarios para mitigar los efectos de las lluvias, que este año duplicaron en algunos puntos los registros históricos.

Obras estructurales en la Cuenca del Salado

Bullrich adelantó que el Gobierno nacional espera finalizar en el plazo de un año el tramo IV del Plan Maestro de la Cuenca del Salado, una obra clave para prevenir futuras inundaciones. De los cuatro segmentos previstos en ese tramo, tres ya están terminados y actualmente se trabaja en el subtramo C, con la posibilidad de avanzar en paralelo en los subtramos A y B.

El proyecto continuará luego con el tramo V, que abarcará los partidos de Alberti, Chacabuco y Junín, cuya licitación está prevista antes de fin de año. En tanto, los tramos I, II y III —desde la bahía de Samborombón hacia el interior bonaerense— ya fueron completados. También se proyectan obras complementarias en caminos rurales, el Nodo Bragado y en varios canales secundarios que cubren más de la mitad del territorio provincial.

Créditos blandos y alivio fiscal

Durante el encuentro, la ministra anunció una línea especial de financiamiento del Banco Nación para productores damnificados, con tasas preferenciales, además de la postergación de vencimientos impositivos y crediticios. El secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, acompañó las presentaciones junto a las autoridades locales.

La participación de la Mesa de Enlace

La reunión en 9 de Julio reunió a más de 400 personas, entre productores y dirigentes rurales. Participaron los presidentes de las cuatro entidades de la Mesa de Enlace: Nicolás Pino (SRA), Andrea Sarnari (FAA), Carlos Castagnani (CRA) y Lucas Magnano (Coninagro), además de Ignacio Kovarsky, titular de CARBAP.

Los referentes del campo manifestaron su solidaridad con los afectados y renovaron el reclamo por la ejecución de obras estructurales para evitar futuras emergencias. “Hace tiempo que pedimos infraestructura para prevenir estos eventos climáticos que golpean a la producción y a las comunidades rurales”, expresaron en un comunicado conjunto.

Por su parte, el intendente de Bragado, Sergio Barenghi, destacó el anuncio pero reclamó celeridad en la distribución de fondos. “Esperamos que la ayuda llegue pronto; Nación y Provincia deben actuar rápido”, advirtió.

Para este lunes está prevista una nueva reunión entre funcionarios nacionales, provinciales e intendentes de la región, con el fin de definir los próximos pasos del operativo de asistencia. La situación se ha instalado en la agenda pública nacional, y tanto el Gobierno como las entidades rurales buscan mostrar un compromiso activo frente a la emergencia que atraviesa buena parte del corazón productivo bonaerense.