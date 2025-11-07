Subte A: desde el lunes, cierran la estación Congreso por obras

Las obras, que se extenderán por al menos tres meses, tienen como objetivo modernizar la infraestructura y optimizar la experiencia de los pasajeros.

7 de Noviembre de 2025 15:54hs

A partir del próximo lunes, la estación Congreso de la línea A del subte será cerrada como parte del Plan de Renovación Integral de Estaciones implementado por Subterráneos de Buenos Aires (SBASE). Las obras, que se extenderán por al menos tres meses, tienen como objetivo modernizar la infraestructura y optimizar la experiencia de los pasajeros. Según se adelantó, los trabajos incluyen múltiples intervenciones para mejorar tanto la funcionalidad como la accesibilidad del espacio.

Entre las tareas previstas, se realizarán labores de impermeabilización con tecnología de última generación para prevenir problemas de filtraciones y humedad, un inconveniente recurrente en este tipo de infraestructura. Además, se renovarán los pisos, se instalarán luces LED y se actualizarán tanto la señalética tradicional como la señalización en braille en pasamanos y accesos. Asimismo, se colocará nuevo mobiliario en los andenes, incluyendo bancos, cestos de basura y apoyos para descanso.

El alcance del proyecto abarca diversas áreas de la estación, como los vestíbulos, las galerías con escaleras mecánicas y peatonales, los accesos y los propios andenes. Con estas mejoras, se busca no solo garantizar una circulación más eficiente, sino también transformar las estaciones en espacios más cómodos, ordenados y mejor iluminados para los usuarios.

Actualmente, la línea A ya tiene otras dos estaciones en obra, Loria y Río de Janeiro, mientras que en la Línea B están inactivas Carlos Gardel y Uruguay. En la Línea D, Plaza Italia y Agüero permanecen cerradas por reformas. Próximamente también se trabajará en Piedras (A), Malabia (B) y Tribunales (D), mientras que las estaciones Medrano, Ángel Gallardo, Lavalle, Independencia, General Urquiza y Entre Ríos ya están incluidas en nuevas licitaciones para su renovación.